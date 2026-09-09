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Tây Ninh sẵn sàng bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định AND

Thứ Tư, 17:19, 09/09/2026
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VOV.VN - Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức. Các mẫu hài cốt sẽ được vận chuyển ra Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh làm Trưởng đoàn.

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Đại tá Nguyễn Minh Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Phúc Duy)

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức, đoàn kiểm tra hồ sơ, thủ tục bàn giao; công tác niêm phong, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ; phương tiện, lực lượng tham gia vận chuyển và các điều kiện bảo đảm tổ chức lễ xuất quân.

Theo kế hoạch, sáng 10/9, Lễ xuất quân vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức. Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các mẫu hài cốt được vận chuyển đến Ga Quân sự, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục vận chuyển đến Sân bay Quân sự Gia Lâm, Hà Nội.

Tại đây, các mẫu hài cốt được bàn giao để phục vụ giám định ADN, qua đó góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa được xác định danh tính.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục và các khâu trong quá trình vận chuyển, bàn giao. Công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo, bảo đảm lễ xuất quân diễn ra trang trọng, chặt chẽ, an toàn và đúng kế hoạch.

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Niêm phong, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi vận chuyển giám định ADN. (Ảnh: Phúc Duy)

Hoạt động này là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa thông tin về những người đã hy sinh trở về với gia đình, thân nhân.

 
Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
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