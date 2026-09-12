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Đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân bị chìm tàu trên biển ở An Giang

Thứ Bảy, 17:17, 12/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích sau vụ tàu kéo ĐN-1326 chìm trên biển, cách Đông Hòn Mấu khoảng 7,7 hải lý.

Chiều nay (12/9) Đồn Biên phòng Nam Du, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo có tàu bị chìm trên biển, 09 giờ 30 phút, sáng nay Đồn Biên phòng Nam Du đã cử tổ công tác gồm 05 đồng chí, phối hợp với 01 đồng chí Tổ Công an Nam Du và 01 cán bộ y tế Nam Du, sử dụng cano của đơn vị cơ động ra vị trí xảy ra vụ việc. Thi thể của 02 nạn nhân được tìm thấy tại tọa độ 09037’N – 104032’E cách Đông Hòn Mấu, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang khoảng 7,7 hải lý.

Da tim thay thi the cua 2 nan nhan bi chim tau tren bien o an giang hinh anh 1
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích sau vụ tàu kéo ĐN-1326 chìm trên biển.

Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thiện các thủ tục ban đầu và tiến hành bàn giao thi thể của 02 nạn nhân cho Công an đặc khu Kiên Hải để tiến hành xử lý theo thẩm quyền. Đến 13 giờ 15 phút, cùng ngày, Tổ Công tác Đồn Biên phòng Nam Du hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 11/9 có một tai nạn trên biển làm 01 tàu kéo số hiệu ĐN-1326 bị chìm và 02 nạn nhân mất tích. Nạn nhân mất tích là ông Nguyễn Viết Hải, sinh ngày 29/6/1988, địa chỉ phường An Hương, thành phố Huế, thủy thủ tàu Nghi Quân 19 (ĐN-1326) và ông Nguyễn Văn Hận, sinh ngày 01/01/1979, địa chỉ ở Xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, thủy thủ tàu Nghi Quân 19 (ĐN-1326).

 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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