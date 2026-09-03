Tìm thấy thi thể nữ sinh sau 2 ngày mất tích trên sông ở Lâm Đồng
VOV.VN - Chiều 3/9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể nữ sinh N.N.B.H. (17 tuổi), sau 2 ngày mất tích trên sông Đạ Dâng, đoạn qua xã Đinh Văn Lâm Hà.
Trước đó, khoảng 19h ngày 1/9, người dân phát hiện một xe máy cùng đôi dép để lại trên cầu Máng, thôn Tân Lin, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nên trình báo cơ quan chức năng.
Qua trích xuất camera an ninh khu vực, công an xác định nữ sinh N.N.B.H., sinh năm 2009, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, đã rơi từ cầu xuống sông Đạ Dâng. N.N.B.H. là học sinh một trường THPT trên địa bàn.
Ngay trong đêm, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng chức năng xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Đến chiều 3/9, thi thể nữ sinh được phát hiện tại khu vực nước sâu trên sông Đạ Dâng, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 1km. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.