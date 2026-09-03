Tìm thấy thi thể nữ sinh sau 2 ngày mất tích trên sông ở Lâm Đồng

Trước đó, khoảng 19h ngày 1/9, người dân phát hiện một xe máy cùng đôi dép để lại trên cầu Máng, thôn Tân Lin, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng triển khai phương tiện tìm kiếm nữ sinh mất tích trên sông Đạ Dâng, đoạn qua xã Đinh Văn Lâm Hà.

Qua trích xuất camera an ninh khu vực, công an xác định nữ sinh N.N.B.H., sinh năm 2009, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, đã rơi từ cầu xuống sông Đạ Dâng. N.N.B.H. là học sinh một trường THPT trên địa bàn.

Nhiều lực lượng sử dụng xuồng tổ chức tìm kiếm trên sông Đạ Dâng; nước sông dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ngay trong đêm, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng chức năng xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều 3/9, thi thể nữ sinh được phát hiện tại khu vực nước sâu trên sông Đạ Dâng, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 1km. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.