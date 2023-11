Đã xác định nguyên nhân tử vong chủ cửa hàng vật liệu ở Bình Dương

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của ông B. (ảnh: TL).

Qua khám nghiệm, công an phát hiện ở hiện trường có một chai nhựa chứa xăng và một hộp quẹt gas. Khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, chiều ngày 29/10, Công an TP. Thuận An nhận được tin báo chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh là ông Nguyễn Thành B. (44 tuổi) tử vong trong nhà kho. Khi gia đình phát hiện thì nạn nhân nằm dưới nền nhà, cơ thể cháy sém.

Theo người nhà, trước đó, ông B. có biểu hiện bất thường, vào nhà kho và đóng cửa lại, khi người nhà đi tìm thì phát hiện sự việc.