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Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2027

Thứ Năm, 14:50, 08/10/2026
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VOV.VN - Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 với 3 đợt thi, dự kiến đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi tại 11 tỉnh, thành phố. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng trong tuyển sinh đại học.

Lịch thi Đánh giá tư duy năm 2027

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 với 3 đợt thi, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5/2027.

Theo kế hoạch, cả 3 đợt thi TSA năm 2027 đều được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra ngày 16-17/1/2027, thời gian đăng ký dự thi từ ngày 5-15/12/2026.

Đợt 2 diễn ra ngày 20-21/3/2027, đăng ký từ ngày 5-15/2/2027.

Đợt 3 diễn ra ngày 22-23/5/2027, đăng ký từ ngày 5-15/4/2027.

Dai hoc bach khoa ha noi to chuc 3 dot thi Danh gia tu duy nam 2027 hinh anh 1
Kỳ thi TSA năm 2027 với 3 đợt thi, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5/2027.Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ tsa.hust.edu.vn.

Kỳ thi dự kiến được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ tsa.hust.edu.vn.

Cấu trúc bài thi TSA tiếp tục ổn định

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, cấu trúc bài thi TSA năm 2027 tiếp tục gồm 3 phần: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Trong đó, phần Tư duy Toán học có thời gian làm bài 60 phút; Tư duy Đọc hiểu 30 phút; Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề 60 phút. Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính, tổng thời gian 150 phút.

Kết quả bài thi TSA có giá trị trong 2 năm và được sử dụng để phục vụ tuyển sinh đại học.

Dai hoc bach khoa ha noi to chuc 3 dot thi Danh gia tu duy nam 2027 hinh anh 2
Cấu trúc bài thi TSA năm 2027

Năm 2026, Kỳ thi Đánh giá tư duy ghi nhận gần 60.000 lượt thi, với khoảng 30.000 thí sinh tham dự. Kết quả kỳ thi được hơn 50 trường đại học sử dụng trong tuyển sinh.

Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát hành "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA", cung cấp hướng dẫn làm bài, đề minh họa và 3 mã thi thử trực tuyến.

Thu Hằng/VOV.VN
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