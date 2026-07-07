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Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

Thứ Ba, 10:13, 07/07/2026
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VOV.VN - Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026. Ngoài 436 thí sinh được tuyển thẳng, phương thức xét tuyển bằng hồ sơ năng lực và chứng chỉ quốc tế ghi nhận 53 thí sinh đạt 100/100 điểm, điểm trung bình lên tới 80,95.

Dai hoc bach khoa ha noi cong bo ket qua xet tuyen tai nang, 436 thi sinh duoc tuyen thang hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Sáng nay, 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đã công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026. Điểm xét tuyển đã được gửi tới tài khoản đăng ký trên hệ thống. Với diện xét tuyển thẳng, có 436 thí sinh đã được xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo của trường.

Phương thức xét tuyển tài năng là một trong ba phương thức xét tuyển của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay, bên cạnh xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm bài thi đánh giá tư duy (TSA).

Phương thức xét tuyển tài năng gồm 3 diện. Diện 1 xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế). Diện 2 xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, AP, IB...). Diện 3 xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (học sinh đạt giải cấp tỉnh, hệ chuyên...).

Dai hoc bach khoa ha noi cong bo ket qua xet tuyen tai nang, 436 thi sinh duoc tuyen thang hinh anh 2
Phổ điểm xét tuyển tài năng diện 2 và 3. (Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội)

Năm nay có 4.347 thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội, trong đó nhiều nhất là diện 3 với trên 2.000 hồ sơ, diện 2 có trên 1.700 hồ sơ và diện 1 có 502 hồ sơ. So với năm 2025, diện 1 và 2 tăng nhẹ trong khi diện 3 giảm do trong thành phần tính điểm hồ sơ diện 3 năm nay yêu cầu các thí sinh phải có điểm thi đánh giá tư duy TSA thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Kết quả xét tuyển diện 1 có 436 thí sinh đã được xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong số đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải Nhất, 163 em đạt giải Nhì và 193 thí sinh đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Điểm xét tuyển tài năng của hơn 3.600 thí sinh diện 2 và 3 đã được gửi tới tài khoản đăng ký trên hệ thống. Trong số này có 53 thí sinh đạt điểm tối là 100/100 điểm, 145 thí sinh đạt 90/100 điểm, thấp nhất là 55 điểm, điểm trung bình là 80,95 điểm và điểm trung vị là 83 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh của trường. Thí sinh có thể tham khảo cách tính điểm quy đổi điểm trúng tuyển giữa điểm xét tuyển tài năng, điểm TSA và điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tại đây: https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2026BK.

Trước đó, ngày 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm sàn và dự báo điểm trúng tuyển cho các phương thức xét tuyển.

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Thu Hằng/VOV.VN
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