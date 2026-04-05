Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ Nhật, 17:48, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ cương, đổi mới tư duy và phát huy tinh thần “phụng đạo - yêu nước”, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày 5/4, tại Việt Nam Quốc Tự, Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên chính thức với sự tham dự của 600 đại biểu, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình kiện toàn tổ chức và định hướng hoạt động của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Với chủ đề xuyên suốt “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội không chỉ tổng kết thực tiễn hoạt động Phật sự mà còn xác lập rõ yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị Giáo hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và đất nước trong bối cảnh mới.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã suy cử Ban Chứng minh Ban Trị sự gồm 9 vị; Ban Cố vấn 4 vị; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM gồm 105 thành viên, trong đó có 35 vị Ban Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tiếp tục được tín nhiệm tái tôn cử giữ chức Trưởng Ban Trị sự.

Việc kiện toàn nhân sự không chỉ bảo đảm tính kế thừa, ổn định mà còn tạo nền tảng cho sự đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 16 mục tiêu, 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến phát huy tiềm lực của Phật giáo Thành phố, tăng cường vai trò đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.

Đáng chú ý, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong mỗi cá nhân Tăng Ni, qua đó thực hiện hiệu quả sứ mệnh “phụng đạo - yêu nước”, góp phần hoằng dương Chánh pháp, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ, nhấn mạnh vai trò đoàn kết của Giáo hội.

Ban đạo từ tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: đoàn kết, thống nhất là nền tảng cốt lõi để Giáo hội phát triển bền vững, đồng thời là yếu tố quyết định để Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử.

Tinh thần đó cũng được lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh như một yêu cầu xuyên suốt. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những đóng góp thiết thực của Phật giáo Thành phố trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặt trong mục tiêu phát triển TP.HCM đến năm 2045 trở thành đô thị lớn, hiện đại, nghĩa tình, có sức cạnh tranh quốc tế, vai trò đồng hành của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tâm linh mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

"Phật giáo TP.HCM tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố; triển khai mỗi cơ sở tự viện gắn với việc đỡ đầu, ủng hộ, chia sẻ với một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn trú; phát động chức sắc, đồng bào Phật tử thực hiện tốt chính sách tại địa phương, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả những nội dung công việc đó đều là nhân quả, nếu các cụ, các vị, các bậc chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tham gia tích cực chính là chúng ta cùng thụ hưởng với quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM, cuộc sống của người dân sẽ an ninh, an toàn và an dân hơn", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ngay trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc; đồng thời đăng ký thực hiện 3 công trình “Vườn cây đoàn kết” với 30.000 cây xanh.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Phật giáo Việt Nam 45 năm: Từ thống nhất đến phát triển
Phật giáo Việt Nam 45 năm: Từ thống nhất đến phát triển

VOV.VN - Triển lãm “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” giới thiệu 450 hình ảnh, tư liệu, tái hiện chặng đường hình thành, phát triển của Giáo hội, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Phật giáo Việt Nam 45 năm: Từ thống nhất đến phát triển

Phật giáo Việt Nam 45 năm: Từ thống nhất đến phát triển

VOV.VN - Triển lãm “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” giới thiệu 450 hình ảnh, tư liệu, tái hiện chặng đường hình thành, phát triển của Giáo hội, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Phật giáo TP.HCM hướng tới Đại hội lần I với nhiều dấu ấn nổi bật
Phật giáo TP.HCM hướng tới Đại hội lần I với nhiều dấu ấn nổi bật

VOV.VN - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm của cả nước, dự kiến quy tụ 600 đại biểu. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức mà còn ghi nhận dấu ấn an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 4.117 tỷ đồng.

Phật giáo TP.HCM hướng tới Đại hội lần I với nhiều dấu ấn nổi bật

Phật giáo TP.HCM hướng tới Đại hội lần I với nhiều dấu ấn nổi bật

VOV.VN - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm của cả nước, dự kiến quy tụ 600 đại biểu. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức mà còn ghi nhận dấu ấn an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 4.117 tỷ đồng.

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo, lan tỏa giá trị nhân văn
Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo, lan tỏa giá trị nhân văn

VOV.VN - Chiều 13/3, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng đạo trong đời 2026”, đồng thời ra mắt album “Những ngày yên - Tịnh tâm cùng Kinh Phật”.

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo, lan tỏa giá trị nhân văn

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo, lan tỏa giá trị nhân văn

VOV.VN - Chiều 13/3, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng đạo trong đời 2026”, đồng thời ra mắt album “Những ngày yên - Tịnh tâm cùng Kinh Phật”.

