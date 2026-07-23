Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Hướng tới trợ giúp hơn 50 triệu lượt người

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu có) và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội đã triển khai hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Tổng giá trị hoạt động toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Riêng công tác xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 35 triệu lượt người.

Phong trào "Tết Nhân ái" sau 4 năm triển khai đã trao gần 9,4 triệu suất quà với tổng trị giá hơn 4.646 tỷ đồng. "Tháng Nhân đạo" huy động gần 2.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 5,1 triệu lượt người và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 4.500 căn nhà Chữ thập đỏ.

Người dân hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Hội Chữ thập đỏ

2 chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" có tổng giá trị hơn 237 tỷ đồng, trợ giúp trên 340.000 lượt người; trong khi chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" hỗ trợ hơn 3,8 triệu trẻ em với tổng trị giá gần 558 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 6 triệu lượt người dân; duy trì 7 trạm và 384 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ được cấp phép hoạt động.

Công tác hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển với hơn 6,6 triệu đơn vị máu được tiếp nhận trong nhiệm kỳ. Hội cũng vận động 16.739 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người, trong đó có 192 trường hợp hiến và ghép thành công.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định chủ đề: "Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững", với phương châm hành động "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Tự cường".

Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy người dân làm trung tâm, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người; 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất một mô hình nhân đạo bền vững hoặc mô hình cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai; 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với phát triển sinh kế bền vững; phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó nhanh tại chỗ. Đồng thời tiếp tục triển khai hai phong trào lớn là "Tết Nhân ái", "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" cùng cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và chương trình "Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa".