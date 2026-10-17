Đại úy công an ở Huế lao xuống sông cứu nam thanh niên nhảy cầu lúc nửa đêm

Khoảng 23h45 phút ngày 16/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên đường Hoàng Trung, phường Hương Trà, thành phố Huế, Tổ tuần tra 785 Công an thành phố Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú. Tổ công tác nhanh chóng đến kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên đang chới với giữa dòng sông Bồ.

Tổ tuần tra 785 cứu người nhảy sông

Trước tình huống nguy cấp, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế lập tức lao xuống sông, bơi tiếp cận nạn nhân. Các thành viên còn lại nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nam thanh niên vào bờ an toàn.

Thành viên Tổ công tác 785 Công an thành phố Huế hỏi thăm anh H.P sau khi cứu thanh niên này lên bờ

Nạn nhân được xác định là anh H.P., sinh năm 2005, trú tại phường Hương Trà, thành phố Huế. Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. nhảy sông tự vẫn. Sau khi được cứu, anh được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 để được theo dõi sức khỏe.

Hành động dũng cảm, nhanh trí của đồng chí Nguyễn Quốc Bảo Ân cùng sự phối hợp khẩn trương của các thành viên Tổ tuần tra 785 đã kịp thời cứu sống nam thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.