Huế tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13/10, ông Nguyễn Ngọc Lân cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, sử dụng thuyền gắn máy dài khoảng 6m để đánh bắt cá trên đầm phá.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An sử dụng ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích

Khi di chuyển đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân va chạm với một phương tiện khác rồi bị chìm. Bà Bắc được người dân gần đó cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân trong đêm

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Lân.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ va chạm và chìm thuyền.