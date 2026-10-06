Đắk Lắk: 44 xã phường xin hoàn trả 155 tỷ đồng hỗ trợ vật nuôi

9 tháng năm 2026, GRDP của Đắk Lắk tăng 8,22%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ USD; du lịch đón khoảng 8,34 triệu lượt khách. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,07%; dịch vụ tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10,2% trở lên trong năm nay, Đắk Lắk phải đạt mức tăng trưởng trên 13% trong quý IV.

Buổi họp báo định kỳ tháng 9 của UBND tỉnh Đắk Lắk, nơi các sở, ngành phản hồi nhiều vấn đề báo chí phản ánh.

Trả lời về giải pháp cho mục tiêu trong quý cuối năm, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: tỉnh sẽ rà soát toàn bộ kết quả 9 tháng, xác định những lĩnh vực vượt, đạt và hụt so với kịch bản tăng trưởng, sau đó mới có thể đề ra giải pháp:

“Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì với các sở ngành đánh giá lại kết quả 9 tháng để xác định nguồn lực của mình nằm chỗ nào để đạt mục tiêu theo kịch bản và hụt chỗ nào, khi hụt lấy gì bù, từ đó sẽ đưa ra kịch bản, giải pháp cho 3 tháng còn lại.”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì họp báo, thông tin việc rà soát các nguồn lực và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV/2026.

Cũng tại họp báo, đại diện các sở, ngành phản hồi nhiều vấn đề báo chí phản ánh, như chi trả chế độ cho giáo dục, tình trạng xây dựng kho sầu riêng, xuống cấp tỉnh lộ, các vấn đề về đất đai và môi trường.

Phóng viên VOV đặt câu hỏi về việc chi trả hỗ trợ vật nuôi sau thiên tai tại họp báo.

Liên quan vấn đề gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân mà VOV đã đăng tải, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến ngày 5/10, các địa phương đã thực hiện chi trả hơn 207 tỷ đồng. Trong đó, 44/65 địa phương xin hoàn trả kinh phí hỗ trợ vật nuôi sau thiên tai với số tiền 155 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang được các xã tiếp tục thống kê, thực hiện chi trả cho người dân.

“Ngành đã có nhiều hướng dẫn, có rất nhiều văn bản xuống cơ sở để hướng dẫn cho địa phương để xác minh trong chăn nuôi của nông hộ để hỗ trợ cho đúng đối tượng, đúng quy định. Đến bây giờ một số địa phương cũng đang tiếp tục, một số kê khai ban đầu và địa phương xác định không còn lại cho nên cái này trách nhiệm thuộc địa phương. UBND tỉnh cũng đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo và nhắc nhở các địa phương làm sao giải ngân cho đúng đối tượng và kịp theo tiến độ UBND tỉnh đề ra”.