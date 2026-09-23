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Gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk

Thứ Tư, 18:25, 23/09/2026
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VOV.VN - Gần một năm sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật nuôi. Dù đã kê khai, có tên trong danh sách, người dân vẫn chờ tiền. Việc hỗ trợ còn vướng do chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu của Luật Chăn nuôi.

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bà Lê Thị Phương có 200 con vịt và 2 con bò bị chết trong đợt mưa lũ năm ngoái. Đã một năm trôi qua, bà vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vì không có hóa đơn đầu vào.

“Họ bảo tôi lên kê khai. Kê khai rồi, họ bảo là vịt ba mươi mấy ngàn một con, còn bò thì 5 triệu. Lâu rồi mà không có thấy tiền bạc gì luôn. Giờ có vốn liếng gì đâu mà nuôi. Mùa nắng, Nhà nước hỗ trợ tiền thì tôi mua nuôi, tới mùa mưa tôi bán. Giờ không thấy tiền cũng không ai dám nuôi luôn. Giờ đầy nhà bỏ trống hết", bà Lê Thị Phương nói.

gan mot nam sau lu, tien ho tro vat nuoi van chua den tay nguoi dan Dak lak hinh anh 1
Bò của người dân Đắk Lắk bị chết trong đợt mưa lũ năm ngoái, nhưng việc hỗ trợ thiệt hại vật nuôi vẫn còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.

Ông Dương Văn Tụ, Bí thư Chi bộ thôn Phú Hữu cho biết, cả thôn hiện vẫn còn khoảng 200 con bò và hơn 19.000 con gà bị chết nhưng hộ chăn nuôi chưa được hỗ trợ. Lý do chính là các hộ không đâp ứng quy định của Luật Chăn nuôi. “Hiện tại đã thống kê và cũng đã công khai danh sách, bây giờ còn một việc nữa vướng mắc lý do là trước giờ bà con nuôi trồng tự phát, chưa khai đầu vào theo Luật Chăn nuôi cho nên bây giờ UBND xã chi việc này vướng. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ cho bà con tái sản xuất trở lại", ông Dương Văn Tụ chia sẻ.

Đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025, xã Hòa Thịnh có hơn 2.000 gia súc, hơn 263.000 gia cầm bị thiệt hại; 4,7 ha nuôi trồng thủy sản và gần 119 ha rừng trồng bị ảnh hưởng. Đến nay, xã đã hoàn thành hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, nhưng vật nuôi vẫn chưa thể chi hỗ trợ.

Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, địa phương đã nhiều lần báo cáo, xin hướng dẫn nhưng vẫn vướng quy định về hồ sơ. “Cũng rất muốn chi cho người dân, cũng chỉ đạo rất quyết liệt, cam kết kê khai đủ thứ, nhưng mà… Địa phương có báo cáo tỉnh mấy lần rồi, cũng có hướng dẫn nhưng mà bên Cục Chăn nuôi có hướng dẫn phát văn bản hai lần. Họ cũng nói thực hiện theo Luật Chăn nuôi, lần thứ nhất làm theo Luật Chăn nuôi, lần thứ hai là thực hiện theo văn bản lần trước", bà Lê Thị Hoài Vinh cho hay.

gan mot nam sau lu, tien ho tro vat nuoi van chua den tay nguoi dan Dak lak hinh anh 2
Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, địa phương đã nhiều lần báo cáo, xin hướng dẫn nhưng vẫn chưa thể thực hiện hỗ trợ thiệt hại đối với vật nuôi.

Theo quy định được địa phương dẫn chiếu, hộ dân bị thiệt hại do thiên tai muốn được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện về kê khai hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng. Nhưng thực tế ở nhiều địa bàn phía Đông Đắk Lắk, người dân chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát. Một vài con bò, đàn gà, đàn vịt trong gia đình; những ao nuôi thủy sản quy mô nhỏ cũng không được kê khai như các cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Chính sự khác biệt này đang khiến chính quyền cơ sở lúng túng, còn người dân thì tiếp tục chờ.

Tại phường Hòa Hiệp, địa phương được bố trí hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi sau thiên tai. Nhưng nếu chi theo đúng hồ sơ hiện có, chỉ hơn 200 triệu đồng đủ điều kiện. Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp cho biết: “Quy định Nghị quyết 05 và Nghị định 09 các địa phương không làm được, giờ phải chứng minh nguồn gốc, khai báo thì ai làm việc này. Đây không phải vùng nuôi, đây là đô thị, bà con nuôi vài con gà, vài con vịt, có bán đôi chút làm gì kê khai. Bây giờ Nghị định 09 lại thế này giờ không thể chi được".

gan mot nam sau lu, tien ho tro vat nuoi van chua den tay nguoi dan Dak lak hinh anh 3
Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, cho biết quy định về hồ sơ, nguồn gốc vật nuôi đang khiến địa phương gặp khó trong việc chi hỗ trợ người dân.

Đến ngày 15/9, Đắk Lắk mới giải ngân được 37,8 tỷ đồng khắc phục thiên tai, đạt 2,4%; 1.550 tỷ đồng vẫn chưa giải ngân. Đáng chú ý, 69/86 địa phương cấp xã chưa thực hiện giải ngân. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, việc hỗ trợ khôi phục sản xuất hiện nay đang có rủi ro lớn đối với lãnh đạo UBND cấp xã.

“Kinh phí liên quan đến hỗ trợ khôi phục sản xuất hiện nay tính rủi ro rất lớn đối với các đồng chí lãnh đạo UBND cấp xã. Phân bổ vốn thì lâu rồi mà công tác giải ngân hiện nay đang vướng thì đề nghị đối với cây trồng, các địa phương hỗ trợ ngay cho nhân dân. Đối với vật nuôi cạn và thủy sản, hồ sơ nào đủ đảm bảo điều kiện về hồ sơ pháp lý thì thực hiện, còn lại tính rủi ro lớn thì đề nghị làm báo cáo cụ thể không triển khai thực hiện được. Với phương án này sau sẽ điều chỉnh nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc chúng ta hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho dân", ông Nguyễn Thiên Văn cho hay.

gan mot nam sau lu, tien ho tro vat nuoi van chua den tay nguoi dan Dak lak hinh anh 4
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng việc hỗ trợ khôi phục sản xuất đang có rủi ro lớn đối với lãnh đạo cấp xã.

Sau một năm lũ đi qua, điều người dân cần lúc này không phải thêm một lần kê khai hay thêm một lần chờ hướng dẫn. Bà con cần nguồn hỗ trợ đến được tay mình để tái đàn, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật, cụ thể trong trường hợp này là các quy định của Luật Chăn nuôi, cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. Chỉ như vậy, sản xuất mới dần đạt tới minh bạch, việc hỗ trợ thiệt hại thiên tai mới không rơi vào cảnh bế tắc như hiện nay.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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