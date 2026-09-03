Đắk Lắk công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sáp nhập các trường THPT và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở.

Từ 20 trường THPT được sáp nhập để hình thành 10 trường THPT mới, gồm: THPT Buôn Hồ, THPT Buôn Ma Thuột, THPT Chu Văn An, THPT Cư M’gar, THPT Ea H’leo, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nguyễn Huệ, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Lê Trung Kiên và THPT Krông Ana.

Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 10 trung tâm được sáp nhập để hình thành 3 trung tâm mới, gồm Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Hồ, Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pắc và Trung tâm GDNN-GDTX Tuy An.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới.

Cùng với công bố các quyết định sáp nhập, hội nghị cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục lần này nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời cơ cấu lại nhân lực theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng tổ chức tri ân các cán bộ quản lý thôi giữ nhiệm vụ quản lý, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau nhiều năm công tác, cống hiến cho ngành Giáo dục.