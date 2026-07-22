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Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Thứ Tư, 16:36, 22/07/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục trong buổi họp với với các sở, ngành và UBND 102 xã, phường hôm nay (22/7). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi Đắk Lắk được Trung ương lựa chọn là một trong 15 địa phương thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.238 cơ sở giáo dục công lập. Phương án do các địa phương đề xuất giảm 462 trường, tương đương 40% đầu mối; trong khi phương án sau thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giảm 690 trường, tương đương 55,7%, đồng thời hình thành thêm nhiều trường liên cấp.

Dak lak yeu cau giam 50 dau moi khi sap xep co so giao duc hinh anh 1
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trình bày các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tiếp tục được trao đổi để làm rõ những khác biệt giữa phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương. Nội dung tập trung vào quy mô trường sau sắp xếp, việc hình thành các trường liên cấp, mức độ giảm đầu mối cũng như tính phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới trường học là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân nên phải được triển khai khẩn trương, khoa học và chặt chẽ.

Mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý mà còn tái cấu trúc hệ thống quản trị giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng nguồn lực cho hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất hiện có.

Dak lak yeu cau giam 50 dau moi khi sap xep co so giao duc hinh anh 2
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giảm khoảng 50% đầu mối khi sau sắp xếp cơ sở giáo dục.

Ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị việc sắp xếp phải hướng tới giảm khoảng 50% đầu mối trường học, cao hơn mức tối thiểu Trung ương đặt ra, nhưng tuyệt đối không làm cơ học, không chạy theo chỉ tiêu. Phương án cuối cùng phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa phương; chỉ giảm đầu mối quản lý, không thay đổi địa điểm học tập của học sinh, không làm phát sinh khó khăn trong việc đi lại và vẫn bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24/7. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, hoàn thiện phương án tổng thể trước ngày 28/7 để trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 1/8.

"Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung mọi nguồn lực để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu để triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả. Và các địa phương cũng chuẩn bị các bước, các khâu để sau khi phương án được phê duyệt là tổ chức triển khai đồng bộ từ trên xuống dưới", ông Văn lưu ý.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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Đắk Lắk sắp xếp mạng lưới trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối

Đắk Lắk sắp xếp mạng lưới trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối

VOV.VN - Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đồng thời sắp xếp 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 9 đơn vị trước thềm năm học mới. Đây là nội dung được bàn thảo tại cuộc họp trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức chiều 14/7.

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