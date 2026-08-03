Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Đắk Lắk hiện có 1.267 cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập với hơn 40.400 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Sau sắp xếp, số đầu mối cơ sở giáo dục dự kiến giảm còn 655, tương đương giảm 48,3%.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu việc lựa chọn hiệu trưởng phải được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, công khai và có thể kiểm chứng.

Các tiêu chí cần xem xét gồm độ tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực quản lý, học vị, học hàm, thành tích trong công tác giáo dục và kết quả đánh giá, xếp loại trong giai đoạn 2023-2025.

Đồng thời cần xây dựng bảng điểm xếp hạng rõ ràng, xác định nguyên tắc ưu tiên đối với từng cấp học để bảo đảm công bằng giữa các ứng viên.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với các sở ngành cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm công bố các tiêu chí tuyển chọn hiệu trưởng, làm rõ việc áp dụng hình thức bình xét, bỏ phiếu kín hay các phương thức đánh giá khác. Trường hợp cần thiết, có thể thành lập hội đồng thực hiện bỏ phiếu kín để đánh giá năng lực, qua đó bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu nại, khiếu kiện sau khi bố trí cán bộ.

“Sở Giáo dục và Đào tạo sớm phối hợp với Sở Nội vụ sớm công bố tiêu chí tuyển chọn hiệu trưởng công khai, càng công khai sớm càng tốt, có bảng xếp hạng, càng minh bạch bao nhiêu càng tốt. Kèm theo đó Sở Nội vụ cũng phải ban hành cơ cấu khung hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đánh giá cho thật kỹ lại kết quả năng lực trong thời gian tới để tránh trường hợp xảy ra những vấn đề bất cập", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm công bố các tiêu chí tuyển chọn hiệu trưởng.

Cùng với công tác nhân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lưu ý cần tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện nay một bộ phận phụ huynh còn băn khoăn việc sắp xếp trường có thể gây xáo trộn việc học.

Ngành giáo dục cần thông tin rõ việc sắp xếp chủ yếu là tổ chức lại đầu mối quản lý theo mô hình trường chính và các phân hiệu; học sinh vẫn học tại trường, lớp và địa điểm hiện nay, không đóng cửa trường, không làm xáo trộn việc học tập.