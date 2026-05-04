Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại

Thứ Hai, 14:23, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/5, Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ hai nghi mắc bệnh dại từ chó, mèo từ đầu năm tới nay.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc cho biết, trường hợp bệnh nhân tử vong đợt này là cháu Y.J.P.H.Đ. (5 tuổi, trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Vào ngày 30/4, cháu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói và đau bụng.

Ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người nuôi chó, mèo không nên thả rông vật nuôi và cần tiêm phòng dại đầy đủ.
Ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người nuôi chó, mèo không nên thả rông vật nuôi và cần tiêm phòng dại đầy đủ.

Đến ngày 2/5, cháu được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để khám và điều trị. Ngày 3/5, tình trạng bệnh chuyển biến nặng, tiên lượng tử vong.

Gia đình xin đưa trẻ về nhà với chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm màng não, theo dõi bệnh dại và suy hô hấp độ IV. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại nhà. Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, cháu từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: Bác sĩ Hoàng Hải Phúc Bệnh nhi 5 tuổi tử vong Đắk Lắk Nghi bệnh dại Mèo cào Sốc nhiễm trùng Nhiễm trùng huyết Viêm màng não Suy hô hấp độ IV Khuyến cáo tiêm phòng dại
Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

Thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại xã Hòa Phú, nâng tổng số ca tử vong nghi do bệnh dại trên địa bàn từ đầu năm đến nay lên 7 trường hợp.

