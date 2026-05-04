Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong trong năm 2026 nghi do mắc bệnh dại

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc cho biết, trường hợp bệnh nhân tử vong đợt này là cháu Y.J.P.H.Đ. (5 tuổi, trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Vào ngày 30/4, cháu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói và đau bụng.

Ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người nuôi chó, mèo không nên thả rông vật nuôi và cần tiêm phòng dại đầy đủ.

Đến ngày 2/5, cháu được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để khám và điều trị. Ngày 3/5, tình trạng bệnh chuyển biến nặng, tiên lượng tử vong.

Gia đình xin đưa trẻ về nhà với chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm màng não, theo dõi bệnh dại và suy hô hấp độ IV. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại nhà. Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, cháu từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải.