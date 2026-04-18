Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II (Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương) vừa có kết quả xác định mẫu bệnh phẩm lấy tại tỉnh Quảng Ngãi dương tính với virus gây bệnh dại. Mẫu xét nghiệm là đầu chó do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi gửi đến phục vụ công tác phòng, chống dịch. Mẫu được lấy tại thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh vào ngày 15/4. Kết quả cho thấy dương tính với virus dại.

Trước đó, ngày 14/4, một con chó thả rông bất ngờ tấn công một gia đình ở thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh. Con chó có màu lông vàng, nặng khoảng 7kg lao vào nhà rồi cắn vào tay, chân của 3 người. Những vết cắn rất sâu làm chảy nhiều máu nên những người này phải đến trung tâm y tế để được hỗ trợ.

Khi bị người dân địa phương truy đuổi, con chó bỏ trốn vào khu vực đồi núi gần khu dân cư. Trong quá trình chạy trốn, con vật này còn tấn công nhiều chó nuôi của người dân.

Sự việc khiến người dân thôn Diên Niên lo lắng, nhất là những gia đình có trẻ em. Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Sơn Tịnh cử lực lượng truy bắt con chó, đồng thời yêu cầu người dân đóng cổng, cửa nhà đề phòng bị tấn công. Lực lượng truy bắt đã trích xuất camera để xác định hướng con vật chạy trốn và mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến trưa 14/4, con chó đã bị bắt và xử lý. Trong quá trình truy bắt, một thành viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở cũng bị chó cắn vào tay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với ngành y tế địa phương theo dõi sát các trường hợp người dân bị chó cắn, hướng dẫn tiêm phòng kịp thời. Cùng với đó, ngành chức năng tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc quản lý vật nuôi, không thả rông chó trong khu dân cư, nhất là trong thời điểm nắng nóng, điều kiện thuận lợi để bệnh dại phát sinh và lây lan.