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Đắk Lắk hủy nổ quả bom MK-82 nặng 250kg

Thứ Sáu, 19:32, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 6/11, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông hủy nổ an toàn quả bom MK-82 nặng 250kg, còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom dài khoảng 1,2m, được người dân xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk phát hiện sau khi mưa lũ kéo dài hồi tháng 10 làm nước suối chảy xiết, xói lở đất, cát và khiến vật liệu nổ bị vùi lấp lâu ngày lộ ra.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông đã cử lực lượng khảo sát, khoanh vùng nguy hiểm, bảo vệ hiện trường, ngăn người dân tiếp cận. Sau đó, quả bom được đưa về thao trường tại thôn 5, xã Hòa Sơn để hủy nổ theo quy trình kỹ thuật. Lực lượng công binh sử dụng 5kg thuốc nổ để kích nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Dak lak huy no qua bom mk-82 nang 250kg hinh anh 1
Quả bom MK-82 dài khoảng 1,2m, nặng 250kg. Ảnh: Xã Krông Bông

Cũng trong đợt này, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp tiêu hủy an toàn một quả đạn Rocket 5-Inch được phát hiện tại xã Cư Pui.

Trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11/2026, xã Krông Bông cũng đã phát hiện, phối hợp xử lý 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Dak lak huy no qua bom mk-82 nang 250kg hinh anh 2
Lực lượng công binh sử dụng 5kg thuốc nổ để kích nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Ảnh: Xã Krông Bông

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện bom, mìn hoặc vật thể nghi là vật liệu nổ, người dân tuyệt đối không chạm vào, di chuyển hay tác động; cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự gần nhất để xử lý.

PV/VOV-Tây Nguyên
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