Bữa ăn đủ chất tiếp sức học sinh vùng biên Đắk Lắk đến trường

Đắk Lắk có 4 xã biên giới đất liền, đến nay 3 trường nội trú liên cấp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đón khoảng 3.100 học sinh trong năm học 2026-2027; trường còn lại đang được xây dựng. Không chỉ có điều kiện học tập tốt hơn, học sinh còn được chăm lo những bữa ăn theo chế độ, đủ chất, góp phần nâng cao sức khỏe và yên tâm học tập. Bữa ăn thực tế tại Trường Ia R’vê do phóng viên VOV Tây Nguyên ghi nhận vào đầu tháng 11.

Các nhân viên cấp dưỡng nấu thức ăn.

Sáng sớm nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk, khi nhiều gia đình còn chưa thức giấc, căn bếp Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia R’vê, xã Ia R’vê, đã sáng đèn. Các nhân viên cấp dưỡng tất bật sơ chế thực phẩm, chuẩn bị bữa sáng cho học sinh.

Ông Cao Xuân Bảy, Tổ trưởng quản lý y tế nhà trường, cho biết, trường hiện phục vụ gần 660 học sinh nội trú ăn 3 bữa và khoảng 230 học sinh bán trú ăn một bữa mỗi ngày. Để bảo đảm các bữa ăn đúng giờ, 13 nhân viên cấp dưỡng phải bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng. Nhà trường cũng bố trí giờ ăn phù hợp với từng cấp học, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân và tự phục vụ trong bữa ăn.

Các học sinh đọc nội quy nhà ăn.

“Học sinh khối tiểu học sẽ được tổ chức ăn trước, giờ ăn trưa hằng ngày là 10 giờ 30 phút; đối với các cháu khối trung học cơ sở, ăn muộn hơn, khoảng 10 giờ 45 phút. Các cô cấp dưỡng sẽ hướng dẫn các cháu vệ sinh, rửa tay trước khi ăn, lấy thức ăn, đồ uống, đồng thời hướng dẫn để các cháu tự rửa sạch sau khi ăn xong", ông Bảy thông tin.

Học sinh rửa tay trước khi ăn.

Gần hai tháng học tập, sinh hoạt tại trường, những bữa ăn đủ chất và đúng giờ đang giúp học sinh dần hình thành thói quen sinh hoạt khoa học. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên được ăn uống đầy đủ, ổn định theo chế độ mỗi ngày.

Em Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh lớp 9C, cho biết, từ khi vào trường, em được ăn uống đầy đủ, sức khỏe bảo đảm, tinh thần thoải mái hơn, có thêm điều kiện tập trung học tập.

Bữa ăn đủ chất, giờ ăn khoa học, đang giúp học sinh biên giới phát triển tốt, phấn khởi học tập.

“Nhà trường tổ chức ăn 3 bữa, bữa sáng khoảng 6 giờ hơn, bữa trưa thì khoảng gần 11 giờ sau khi tan học, và buổi chiều là 17 giờ 45. Việc ăn uống đúng giờ tạo thói quen để em hình thành nề nếp hơn. Ngoài ra, việc ăn uống đầy đủ cũng giúp em phát triển thể chất tốt hơn, em đã cao hơn và có sức khỏe tốt để học tập", em Hiền phấn khởi nói.

Không chỉ chăm lo bữa ăn, nhà trường còn phải tổ chức đồng bộ việc ăn ở, sinh hoạt cho gần 900 học sinh nội trú và bán trú. Theo ông Hồ Sĩ Cát, Hiệu trưởng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia R’vê, đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi nhà trường kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thực phẩm, khâu chế biến đến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoạt động nấu ăn và ăn trưa tại trường.

Hiện trường có 13 nhân viên phụ trách bếp ăn và quản sinh. Các nhân viên cấp dưỡng được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm; thực phẩm đầu vào phải có nguồn gốc rõ ràng. Thức ăn sau chế biến được lưu mẫu theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

“Thực phẩm đầu vào, đối với đơn vị cung cấp rau, củ thì họ có 3,2 ha để trồng rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP cung cấp cho nhà trường. Riêng thực phẩm thịt, cá các loại thì các đơn vị cung cấp phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Đối với việc lưu mẫu thức ăn, trước các bữa ăn đều thực hiện lưu theo hướng dẫn của Bộ Y tế kiểm thực 3 bước và lưu đủ 24 giờ và có tủ lưu riêng", ông Hồ Sĩ Cát cho biết.