Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến thiên tai. Đợt mưa lớn dự báo từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, tập trung mạnh nhất từ đêm 27 đến sáng 29/11. Trong đó, phía Đông của tỉnh có lượng mưa phổ biến 150mm-300mm, có nơi vượt 300mm. Đáng chú ý, dự báo trên phạm vi phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, lượng mưa có thể đạt 200mm-400mm, cục bộ trên 600mm.

Nguy cơ thiên tai càng đáng lo ngại khi đất đã ngấm nhiều nước sau các đợt mưa lũ trước đó, trong khi nhiều hồ chứa lớn như Sông Ba Hạ, Krông H'năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Phú Xuân đang ở mực nước cao, dung tích phòng lũ còn hạn chế. Trên lưu vực sông Ba, mực nước có khả năng lên báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu vùng hạ du nếu phải điều tiết, xả lũ.

UBND tỉnh Đắk Lăk yêu cầu việc mở cửa xả, tăng lưu lượng xả phải được thông báo sớm đến chính quyền và người dân vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông, hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, trực tiếp chỉ huy ứng phó tại các địa bàn trọng điểm; rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Các địa phương phải lập chốt tại ngầm, tràn, đoạn đường ngập sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, chủ động điều tiết để bảo đảm dung tích phòng lũ; không xả đột biến, không xả vượt lưu lượng nước về hồ gây bất lợi cho hạ du. Việc mở cửa xả, tăng lưu lượng xả phải được thông báo sớm đến chính quyền và người dân vùng hạ du.

Toàn bộ các sở, ngành, địa phương và chủ hồ chứa tại Đắk Lắk phải tổ chức trực ban 24/24 giờ đến hết đợt mưa lũ.

Các lực lượng quân đội, công an, y tế được yêu cầu bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Toàn bộ các sở, ngành, địa phương và chủ hồ chứa phải tổ chức trực ban 24/24 giờ đến hết đợt mưa lũ, báo cáo tình hình trước 16 giờ hàng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, sẵn sàng phương án cho tình huống xấu nhất, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.