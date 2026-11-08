English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất

Chủ Nhật, 11:19, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Thực hiện Công điện số 73 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công điện khẩn số 06, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11/2026, khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm, cục bộ trên 400mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Các sông phía Đông của tỉnh có thể xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1. Từ tối 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực, gây gió mạnh, biển động mạnh tại vùng ven biển.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực phía Đông của tỉnh, rà soát các điểm xung yếu ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân. Các lực lượng quân đội, công an chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tổ chức chốt chặn tại các ngầm, tràn ngập sâu, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Dak lak khan truong ung pho mua lon, ngap lut va sat lo dat hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Cảnh báo mưa lớn đối với Đắk Lắk diễn ra trong khi các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi lớn ở địa phương thiếu nước. Mực nước thượng nguồn các hồ ngày 8/11 đều ở dưới mực nước dâng bình thường từ khoảng 1m đến hơn 8 mét. Trong đó, hồ Thuỷ điện Sông Ba Hạ ở phía Đông, dưới mực nước dâng đến 3,41m; hồ Thuỷ điện Sông Hinh dưới mực nước dâng đến 8,35 mét.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các địa phương hạ du cần chủ động theo dõi sát bản tin điều tiết để phòng tránh ngập lụt đột ngột.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan phải chủ động triển khai ngay các phương án ứng phó, chủ động phương án hậu cần, lương thực, thực phẩm và kinh phí để hỗ trợ người dân khi phải sơ tán, di dời khẩn cấp nhất là tại những khu vực từng được cảnh báo nguy cơ sạt lở:

"Đối với chủ tịch ủy ban cấp xã khi thấy diễn biến chủ động sơ tán dân ngay, chủ động lương thực thực phẩm để bố trí cho dân ngay, đặt an toàn tính mạng của người dân và tài sản người dân lên cao nhất. Chủ động sớm nhất, không để bị động bất ngờ. Phải bám sát, bám kỹ và tham mưu gấp khi diễn biến như nào phải thực hiện ngay. Đặc biệt là các điểm sạt lở phải có biện pháp ngay từ bây giờ", ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.

mua-2_1.jpg

Đắk Lắk chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Từ chiều nay (21/9) đến hết ngày 24/9, tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương chủ động phối hợp triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ
Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Đắk Lắk đang rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ

Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Đắk Lắk đang rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ
Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Mưa lớn dịp Lập đông, hàng chục nhà dân ở Lào Cai bị ngập lụt, sạt lở
Mưa lớn dịp Lập đông, hàng chục nhà dân ở Lào Cai bị ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã khiến gần 50 nhà dân tại 2 xã Bắc Hà và Bản Liền (tỉnh Lào Cai) bị ngập lụt, sạt lở; nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trong khi đất nhiều nơi đã gần bão hòa, một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ tràn về từ đêm mai (8/11).

Mưa lớn dịp Lập đông, hàng chục nhà dân ở Lào Cai bị ngập lụt, sạt lở

Mưa lớn dịp Lập đông, hàng chục nhà dân ở Lào Cai bị ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã khiến gần 50 nhà dân tại 2 xã Bắc Hà và Bản Liền (tỉnh Lào Cai) bị ngập lụt, sạt lở; nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trong khi đất nhiều nơi đã gần bão hòa, một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ tràn về từ đêm mai (8/11).

Bắc Bộ sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên, Trung Bộ nguy cơ mưa lớn kéo dài
Bắc Bộ sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên, Trung Bộ nguy cơ mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Khoảng ngày 8 - 9/11, Bắc Bộ có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ vùng núi giảm xuống dưới 13 độ C.

Bắc Bộ sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên, Trung Bộ nguy cơ mưa lớn kéo dài

Bắc Bộ sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên, Trung Bộ nguy cơ mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Khoảng ngày 8 - 9/11, Bắc Bộ có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ vùng núi giảm xuống dưới 13 độ C.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục