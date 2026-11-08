Đắk Lắk khẩn trương ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất

Thực hiện Công điện số 73 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công điện khẩn số 06, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11/2026, khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm, cục bộ trên 400mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Các sông phía Đông của tỉnh có thể xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1. Từ tối 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực, gây gió mạnh, biển động mạnh tại vùng ven biển.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực phía Đông của tỉnh, rà soát các điểm xung yếu ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân. Các lực lượng quân đội, công an chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tổ chức chốt chặn tại các ngầm, tràn ngập sâu, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Cảnh báo mưa lớn đối với Đắk Lắk diễn ra trong khi các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi lớn ở địa phương thiếu nước. Mực nước thượng nguồn các hồ ngày 8/11 đều ở dưới mực nước dâng bình thường từ khoảng 1m đến hơn 8 mét. Trong đó, hồ Thuỷ điện Sông Ba Hạ ở phía Đông, dưới mực nước dâng đến 3,41m; hồ Thuỷ điện Sông Hinh dưới mực nước dâng đến 8,35 mét.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các địa phương hạ du cần chủ động theo dõi sát bản tin điều tiết để phòng tránh ngập lụt đột ngột.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan phải chủ động triển khai ngay các phương án ứng phó, chủ động phương án hậu cần, lương thực, thực phẩm và kinh phí để hỗ trợ người dân khi phải sơ tán, di dời khẩn cấp nhất là tại những khu vực từng được cảnh báo nguy cơ sạt lở:

"Đối với chủ tịch ủy ban cấp xã khi thấy diễn biến chủ động sơ tán dân ngay, chủ động lương thực thực phẩm để bố trí cho dân ngay, đặt an toàn tính mạng của người dân và tài sản người dân lên cao nhất. Chủ động sớm nhất, không để bị động bất ngờ. Phải bám sát, bám kỹ và tham mưu gấp khi diễn biến như nào phải thực hiện ngay. Đặc biệt là các điểm sạt lở phải có biện pháp ngay từ bây giờ", ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.