Đắk Lắk phát động hỗ trợ xây dựng thêm 300 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo

Chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Đắk Lắk sử dụng từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

Theo kế hoạch, 300 căn nhà sẽ được hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn. Ngoài nguồn kinh phí từ Quỹ "Vì người nghèo", các địa phương sẽ huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ gia đình, người thân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức để hoàn thiện nhà ở, giảm bớt gánh nặng đối ứng cho các hộ được hỗ trợ.

Những căn nhà đại đoàn kết đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước cải thiện đời sống. Ảnh: MTTQ tỉnh Đắk Lắk

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Trước đó, từ nguồn kinh phí 38 tỷ đồng do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cùng 8 doanh nghiệp hỗ trợ, kết hợp nguồn đối ứng của địa phương, Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng 475 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 99 xã, phường trong tỉnh. Chương trình còn có sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân khu vực biên giới.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (bên phải) trao thư cảm ơn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai. Ảnh: MTTQ tỉnh Đắk Lắk

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, những căn nhà Đại đoàn kết được hoàn thành đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có nơi ở ổn định, tạo điều kiện cho họ yên tâm lao động, sản xuất và từng bước cải thiện đời sống. Thông qua chương trình, địa phương tiếp tục xác định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội, đồng thời huy động thêm các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: MTTQ tỉnh Đắk Lắk

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao Thư cảm ơn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai và 8 doanh nghiệp đồng hành; đồng thời tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.