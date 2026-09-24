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Đắk Lắk phát huy vai trò của người có uy tín từ cơ sở

Thứ Năm, 11:14, 24/09/2026
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VOV.VN - Từ vận động phát triển sinh kế, giữ nghề truyền thống đến hòa giải mâu thuẫn, giữ an ninh trật tự, nhiều già làng, người có uy tín ở Đắk Lắk đang tham gia trực tiếp vào những công việc cụ thể của cộng đồng.

Những việc làm cụ thể của người có uy tín ở Đắk Lắk càng có ý nghĩa khi công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số đang đặt ra yêu cầu đổi mới, sát cơ sở hơn.

Sau gần 2 năm được công nhận là điểm đến du lịch cộng đồng, buôn Tơng Jú, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 20 hộ gia đình làm du lịch. Bà con kết nối những ngôi nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, tạc tượng, ủ rượu cần, cồng chiêng và hoạt động sản xuất của từng hộ thành các sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

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Bà H'Yam Bkrông (bìa phải) rất tâm huyết với hướng phát triển du lịch mới ở buôn Tơng Jú và đang nỗ lực trau chuốt cho mô hình này, hướng tới tạo thu nhập bền vững

Bà H’Yam Bkrông, Giám đốc Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông, trưởng nhóm du lịch cộng đồng buôn Tơng Jú chính là một trong những cá nhân tích cực cùng Ban tự quản buôn Tơng Jú vận động từng hộ tham gia bằng những việc phù hợp với điều kiện của gia đình. Không chỉ tập hợp người dân phát triển kinh tế, làm du lịch, bà H’Yam còn cùng cấp ủy, Ban tự quản và các đoàn thể trao đổi những vấn đề phát sinh trong buôn; tham gia hòa giải mâu thuẫn từ sớm, vận động bà con thực hiện hương ước, nếp sống văn minh trong cưới hỏi, việc tang, lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Bà H’Yam rất tâm huyết với hướng phát triển du lịch mới ở buôn Tơng Jú và đang nỗ lực cũng các hộ trau chuốt cho mô hình này, hướng tới tạo thu nhập bền vững.

“Bà con cũng rất hiểu và đồng thuận. Ban đầu, chúng tôi có 19 hộ tham gia, có hộ làm nhà sàn, có hộ trồng rau, nuôi heo và chuẩn bị các sản phẩm phục vụ du khách. Chúng tôi cũng thành lập nhóm nhạc cụ, đội cồng chiêng và đội văn nghệ. Khi khách đến trải nghiệm, bà con giới thiệu những nét văn hóa của dân tộc Ê Đê, đồng thời có thêm nguồn thu nhập”, bà T'Yam chia sẻ.

Tùy bối cảnh, đặc thù của các cộng đồng dân cư mà người có uy tín ở Đắk Lắk có những đóng góp phù hợp. Với ông Vàng Seo Sàng, người có uy tín trong cộng đồng người Mông ở thôn Giang San, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, sự gần gũi, hiểu tâm lý bà con đã giúp ông tạo được đồng thuận trong việc vận động người dân rời vùng lòng hồ đến khu tái định cư. 5 năm trước, nhiều gia đình sinh sống ở vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng còn lo nơi ở mới chưa có đất màu, sinh kế chưa bảo đảm nên chưa muốn di dời. Ông Vàng Seo Sàng đã tiên phong cùng trưởng thôn cũ vào trước, nhận lô đất, làm nền, làm móng nhà.

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Ông Vàng Seo Sàng gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tạo được đồng thuận trong vận động người dân di dời đến khu tái định cư.

Ông Vàng Seo Sàng nhớ lại: “Bà con lúc đấy thì cũng nhiều hộ gia đình có sự băn khoăn, lo lắng. Tôi và ông trưởng thôn cũ trực tiếp vào đây để bốc thăm, có lô đất ở, làm nền, làm móng xong rồi bà con mới tin tưởng, mới bắt đầu đăng ký di dời vào khu tái định cư. Hiện tại bà con cũng ổn định cuộc sống, nhà cửa trong 2 năm đầu thì cũng khó khăn thật nhưng sau 2 năm thì bà con xây dựng nhà cửa khang trang nên cũng an tâm hơn”.

Gần gũi để hiểu người dân, nói để dân nghe và quan trọng hơn là làm để dân tin. Đó cũng là cách nhiều người có uy tín ở Đắk Lắk đang tham gia giải quyết những vấn đề từ cơ sở, từ phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa đến bảo đảm an ninh trật tự.

Kết luận 236 ngày 15/1/2026 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49 đặt yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng về cơ sở, kịp thời đối thoại, nắm bắt tâm tư, giải quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào và phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng thôn, trưởng bản. Nhiều năm tham gia vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, ông Y Sin Bkrông, dân tộc M’nông, ở buôn Ea Khít, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, vai trò người có uy tín trước hết phải thể hiện ở khả năng phối hợp với chính quyền, chi bộ và các đoàn thể để vận động bà con.

 “Người có uy tín là chiếc cầu nối liền giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Chúng tôi với vai trò, trách nhiệm không phụ lòng chính quyền, không phụ lòng Đảng, hết mình phối hợp với chính quyền, phối hợp với chi bộ, phối hợp với đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên buôn làng, để bà con ổn định lao động sản xuất, xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Y Sin Bkrông nói.

Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín trong cộng đồng. Trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh xác định lực lượng này không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến người dân, mà còn góp phần phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền.

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Người có uy tín là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Lê Hường)

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh sẽ chú trọng củng cố, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng để đội ngũ này có thể phát huy tốt vai trò ở cơ sở: “Tỉnh sẽ tập trung quan tâm củng cố, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ này. Chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ này, nhất là kỹ năng về tuyên truyền pháp luật, kỹ năng về hòa giải, sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là kỹ năng phân biệt tin giả, tin xấu để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, vận động của mình. Tỉnh cũng sẽ có những cách thức phù hợp hơn để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, góp ý của đội ngũ già làng, trưởng buôn và người có uy tín trong cộng đồng”.

Phát huy vai trò người có uy tín không chỉ là giao thêm nhiệm vụ vận động người dân. Cùng với uy tín được gây dựng trong cộng đồng, họ cần được cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng và có kênh để phản ánh, góp ý những vấn đề từ cơ sở. Khi đó, vai trò cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền mới được phát huy đầy đủ hơn trong điều kiện mới.

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Hiệu quả từ chính sách phát huy vai trò người có uy tín

VOV.VN - Tại Lâm Đồng, thực tế cho thấy khi được quan tâm, cung cấp thông tin và tạo điều kiện phát huy vai trò, người có uy tín đang trở thành những “điểm tựa” ngay trong cộng đồng: nói điều dân hiểu, làm điều dân tin và cùng bà con giữ gìn văn hóa, phát triển sinh kế, giữ bình yên buôn làng.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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