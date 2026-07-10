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Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ, một trường hợp xác định được danh tính

Thứ Sáu, 21:18, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền các địa phương quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Nô và xã Cư Prao. Trong đó, một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Y Chông Trick sau hơn 50 năm hy sinh.

Tại xã Krông Nô, việc tìm kiếm được thực hiện từ nguồn tin của ông Y Biêng N’tơr, ở buôn Nơ Cai A, người từng là đồng đội và trực tiếp chôn cất liệt sĩ Y Chông Trick trong thời kỳ kháng chiến. Sau gần 2 giờ khai quật, Đội K51 tìm thấy phần hài cốt còn lại của liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

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Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương và ông Y Niêng N'tơr - người đồng đội trực tiếp chôn cất liệt sĩ Y Chông Trick - thắp hương trước khi tiến hành khai quật phần mộ.

Theo lời kể của ông Y Biêng N’tơr, khi hy sinh, liệt sĩ Y Chông Trick bị địch bắn cụt hai chân rồi vứt thi thể xuống sông Krông Nô. Sau khi vớt được thi thể liệt sĩ, ông cùng đồng đội đưa lên bờ, mai táng bên một gốc cây ven sông và ghi nhớ vị trí suốt nhiều thập kỷ.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cẩn trọng khai quật vị trí chôn cất liệt sĩ Y Chông Trick theo nguồn tin do cựu đồng đội cung cấp.

Theo người thân, liệt sĩ Y Chông Trick sinh năm 1952, là chiến sĩ đơn vị H10 hoạt động tại khu vực xã Yôk La, huyện Lắk (cũ). Ông nhập ngũ khi mới khoảng 16 - 17 tuổi. Năm 1975, gia đình nhận giấy báo tử. Hơn 50 năm qua, người thân nhiều lần đi tìm phần mộ nhưng không có kết quả do xác định nhầm khu vực đơn vị từng đóng quân. Hiện hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ phụng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Nô để chờ tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy định.

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Hài cốt liệt sĩ Y Chông Trick được Đội K51 cất bốc, ghi đầy đủ thông tin về danh tính và thời gian quy tập để phục vụ công tác quản lý, giám định ADN và an táng.

Cùng ngày, tại buôn Pa, xã Cư Prao, Đội K51 cũng quy tập, cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ sau khi xác minh các nguồn thông tin và hồ sơ lưu trữ. Trước đó, cuối năm 2020, trong lúc thu hoạch keo trên dãy núi Cư Prao, ông Y Dhun Mlô, người dân tộc Ê Đê ở buôn Pa, phát hiện một số mảnh xương cùng nhiều di vật nghi của liệt sĩ như mảnh tăng, thìa kim loại, vỏ đạn, lọ dầu gió và bìa sổ ghi chép, rồi báo cho chính quyền địa phương.

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Lá cờ Tổ quốc được phủ lên bao tử sĩ trước khi đưa hài cốt liệt sĩ Y Thông Trick về nơi thờ phụng, chờ tổ chức an táng theo quy định.

Do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận, bộ hài cốt được địa phương đưa về an táng tại nghĩa trang nhân dân buôn Pa. Sau khi nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, đối chiếu các di vật và tổ chức khảo sát, khai quật lại khu vực, Đội K51 xác định đây là hài cốt liệt sĩ, tiến hành lập hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đồng thời bàn giao hài cốt cùng các di vật cho chính quyền địa phương quản lý, thờ cúng và chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại núi Đá Đen

Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại núi Đá Đen

VOV.VN - Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Krông Bông đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy Chư Yang Sin. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của thế trận lòng dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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