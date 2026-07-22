Trường nội trú liên cấp biên giới, nơi học sinh phát triển toàn diện

Chiều trung tuần tháng 7, em Vũ Trần Tiến Đạt, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Ia R’vê, cùng nhóm bạn đá bóng trên khoảng đất trống trước cổng trường. Phía đối diện, Trường Nội trú liên cấp xã Ia R’vê đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của khu nội trú, nhà thi đấu đa năng, thư viện... Đạt rất háo hức vì năm học 2026–2027 tới đây, em cùng các bạn được học tập, sinh hoạt trong trường mới.

“Thầy cô và bố mẹ em nói là từ năm học tới em sẽ vào học trong Trường nội trú liên cấp xã Ia R’vê. Em cảm thấy rất vui nếu được vào trong đấy học. Ở đấy, các thầy cô sẽ chăm sóc chúng em, từ ăn, ngủ, nghỉ và có cả chỗ tập thể dục, thể thao. Cuối tuần em mới về thăm nhà. Em hứa sẽ học tập chăm chỉ. Ước mơ của em là trở thành cầu thủ bóng đá", em Đạt cho hay.

Những ngôi trường nội trú liên cấp ở biên giới Đắk Lắk không chỉ là nơi bồi đắp kiến thức mà còn là nơi để các em phát triển toàn diện.

Còn em Nông Thị Thùy, học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Ia Lốp cho biết, Trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp được xây dựng trên nền tảng cơ sở của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo. Vì vậy, năm học tới em sẽ học tập, sinh hoạt nội trú tại đây. Trước viễn cảnh được học trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi, với khu nội trú sạch sẽ, em Thùy bày tỏ: “Em rất là vui vì được vào học nội trú bởi vì nhà em cách xa trường tới 15 cây số. Trong trường có bạn bè, thầy cô, có khu nội trú nữ khang trang. Em sẽ tự lập cuộc sống, tự học. Ước mơ của em là trở thành cô giáo. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để đạt được ước mơ, sau này quay lại biên giới dạy kiến thức cho các em nhỏ nơi đây".

Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới gồm Ea Bung, Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn. Các xã đều có diện tích rộng, dân cư thưa, nhiều thôn, buôn cách trung tâm xã hàng chục ki-lô-mét. Chị Vi Thị Thiều, ở thôn Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Ia Lốp cho biết: Gia đình có hai con đang học lớp 8 và lớp 6. Nhà cách trường gần 20 km nên việc đưa đón các con đi học rất vất vả. Việc các con được nội trú lại trường đã giúp gia đình yên tâm hơn.

“Khi cháu được học tập, sinh hoạt trong một môi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất với nơi ăn, ngủ đầy đủ thì tôi an tâm hơn. Đây sẽ là môi trường giúp cháu phát triển toàn diện từ tri thức đến thể chất. Là phụ huynh thì tôi rất vui vì không phải lo đưa đón con hằng ngày như trước, và cũng không phải lo quản các cháu nữa. Cuối tuần cháu về chơi, thăm nhà", chị Thiều phấn khởi nói.

Năm học 2026–2027, ba trường nội trú liên cấp tại các xã Ia R'vê, Ia Lốp và Buôn sẽ có khoảng 3.100 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 9.

Giai đoạn 2025–2027, tỉnh Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới và vùng khó khăn. Trong đó, các trường ở Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn sẽ đưa vào sử dụng trong năm học 2026–2027, đón khoảng 3.100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, với khoảng 2/3 học sinh học tập, ăn ở nội trú.

Ông Hồ Sĩ Cát, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Ia R’vê (xã Ia R’vê), cho biết nhà trường đã hoàn tất tuyển sinh 910 học sinh từ 3 trường gồm: Tiểu học, THCS Chu Văn An, THCS Nguyễn Thị Định và Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời, nhà trường đang kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên văn phòng, quản sinh và bếp ăn, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2026 – 2027.

Các em học sinh ở xã biên giới Ia R'vê, tỉnh Đắk Lắk sẽ có nhà thi đấu đa năng để học tập, rèn luyện và thi đấu thể thao, thay vì phải tập luyện ngoài trời nắng nóng như trước.

“Khi mà các em vào trường học rồi thì vấn đề quản lý học sinh từ sáng đến tối không phải lo lắng nữa, yên tâm lên nương rẫy. Phụ huynh không phải bận tâm lo trưa, chiều đón con, cho con ăn uống. Tất cả học sinh học tại trường nội trú đều được hưởng các chính sách ưu đãi từ tiền ăn, sách vở, bảo hiểm y tế do Nhà nước hỗ trợ", ông Cát thông tin.

Những ngôi trường nơi biên giới đại ngàn Tây Nguyên không chỉ mở ra cơ hội học tập tốt hơn mà còn chắp cánh ước mơ, giúp trẻ em vùng biên phát triển toàn diện, để mai này trở về góp sức xây dựng quê hương nơi phên dậu Tổ quốc.