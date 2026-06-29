Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng có địa hình đa dạng từ ven biển, đô thị, đồng bằng đến trung du, miền núi, thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình rủi ro thiên tai khác nhau. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức công tác phòng, chống thiên tai theo hướng chủ động, linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng dân cư.

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình phòng tránh, cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng"

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác phòng tránh, cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng; chia sẻ những mô hình hiệu quả, sáng kiến hay trong công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng xung kích, huy động nguồn lực xã hội; đồng thời đề xuất các giải pháp về đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hệ thống cảnh báo sớm nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trên địa bàn thành phố.

Kết quả Hội thảo sẽ là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đà Nẵng.

Đại biểu tham gia Hội thảo

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trân trọng ghi nhận các ý kiến, sáng kiến thiết thực và giải pháp khả thi, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của Nhân dân, xây dựng Đà Nẵng phát triển an toàn, thích ứng và bền vững: “Chúng ta quán triệt các nội dung đã được UBND thành phố ban hành đến tất 93 xã, phường; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm qua thực tiễn về công tác ứng phó, cứu trợ thiên tai trên địa bàn thành phố, nhất là các địa phương vùng trũng thấp, ngập lụt, sạt lở. Với cách làm như thế nào để tăng cường sự phối hợp tốt nhất giữa lực lượng chính quy với các lực lượng khác trong công tác phòng tránh, cứu trợ thiên tai”.