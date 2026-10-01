Triệt phá đường dây phân bón giả hơn 24.000 tấn, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra chuyên án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin, ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin tại buổi họp báo.

Trong đó, Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các bị can liên quan trong vụ án gồm: Võ Thị Kim Thúy (SN 1983), Dương Hồng Sơn (SN 1980), Dương Văn Tuấn (SN 1994) cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hồ Bá Đức (SN 1997) và Võ Vũ Toại (SN 1996), cùng trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng khác quốc gia sản xuất để làm giả nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, các đối tượng nhập khẩu những loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan. Sau đó, phân bón được thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ – loại phân bón có giá thành cao hơn, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một số mẫu phân bón giả là tang vật vụ án.

“Từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất nhãn mác xuất xứ từ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng”, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải thông tin chi tiết.

Mở rộng điều tra, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp (SN1979), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Con ngựa xanh, địa chỉ tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Tại cơ sở này, lực lượng công an thu giữ hơn 249 tấn phân bón thể hiện thông tin do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Công an cũng tạm giữ hơn 40 tấn phân bón tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, một trong những dấu hiệu giúp cơ quan công an phát hiện phân bón giả là giá bán thấp bất thường, cùng những khác biệt về mùi và kích cỡ hạt so với phân bón nhập khẩu chính ngạch từ Bỉ. Đại tá Nguyễn Văn Chuyên khuyến cáo người dân khi mua phân bón cần chủ động tra cứu cơ sở dữ liệu phân bón quốc gia, kiểm tra mã sản phẩm và giấy phép lưu hành, thay vì chỉ dựa vào giá hoặc nguồn gốc do người bán cung cấp.

“Là người tiêu dùng thì chúng ta phải tìm hiểu về sản phẩm mình mua, tránh việc bị các đối tượng lợi dụng về nguồn gốc xuất xứ, về giá trị, về chất lượng để sản xuất hàng giả, trục lợi. Người dân bị thiệt hại rất lớn trong vụ án này...”, Đại tá Nguyễn Văn Chuyên khuyến cáo.

Mẫu phân bón giả được cơ quan Công an phát hiện.

Chủ trì buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là chuyên án phân bón giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, cả về số lượng hàng hóa và khoản thu lợi bất chính. Đối tượng hoạt động tinh vi, móc nối từ đại lý cấp 1 đến cấp 2; lực lượng công an đang truy xét đến cùng các đại lý tiêu thụ, làm rõ số tiền thu lợi bất chính và mở rộng điều tra.

Trả lời câu hỏi của Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại tá Võ Duy Tuấn khẳng định, vụ việc sẽ được điều tra, xử lý đến cùng, “liên quan đến đâu là xử lý đến đó”, không có vùng cấm, kể cả trường hợp phát hiện sự móc nối, thông đồng giữa doanh nghiệp và cán bộ có trách nhiệm quản lý.

Trả lời câu hỏi của PV Đài TNVN tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ điều tra, xử lý đến cùng vụ án.

“Chúng tôi sẽ làm đến cuối cùng... từ các đối tượng này rồi qua các đối tượng là đại lý cuối cùng, cấp hai, cấp ba. Liên quan đến đâu, chúng tôi làm đến đó và xử lý nghiêm đến đó, không có vùng cấm”, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.Clip: Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo về chuyên án phân bón giả đặc biệt lớn với hơn 24.000 tấn đã phát hiện.