Đắk Lắk tìm giải pháp thoát lũ cho rốn lũ Hòa Thịnh

Đợt ngập ngày 12/11 vừa qua tiếp tục bộc lộ những bất cập trong hệ thống thoát nước, đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp căn cơ để người dân vùng rốn lũ không còn nơm nớp lo chạy lũ.

Một ngày sau trận lụt rạng sáng 12/11, gia đình anh Nguyễn Tấn Mi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc. Từng chịu thiệt hại nặng trong trận lũ năm ngoái, lần này gia đình đã chủ động kê cao tài sản trước khi nước dâng. Nhờ vậy, dù nhà bị ngập gần một mét, thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn thường trực khi mùa mưa chưa kết thúc.

Vợ chồng anh Mi ở thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh dọn dẹp nhà cửa sau lụt.

“Năm nào cũng vậy, mùa mưa tới và xuất hiện mưa là nước tràn xuống gây lụt lội, trận lụt nào chúng tôi cũng phải hứng chịu hết. Nhà cửa cấp 4 như vậy mà lụt xuống thì sập lúc nào đâu hay, mong nhà nước làm tuyến kênh thoát lũ hay có biện pháp nào đấy xứ lý cho người dân", anh Mi cho hay.

Không chỉ thôn Phú Hữu, thôn Cảnh Tịnh cũng thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Theo anh Nguyễn Xuân Nhất, một trong những nguyên nhân là dòng chảy thoát nước bị cản trở sau khi tuyến đường liên thôn được xây dựng, khiến khu vực thấp trũng này thường xuyên ngập đầu tiên.

“Sông ngày xưa thoát lũ trên đường thôn Phú Hữu, sau này nhà nước làm đường liên thôn họ lấp lại, nước không chảy được. Giờ mong nhà nước khơi lại làm cống vị trí lấp để thoát nước, chứ thôn Cảnh Tịnh thấp hơn các thôn khác là cứ nước mưa đổ về là ngập đầu tiên so với các thôn", anh Nhất nói.

Rút kinh nghiệm trận lụt cuối năm ngoái, anh Nhất mua thuyền về phòng, chống lũ lụt.

Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 khiến xã Hòa Thịnh có 25 người tử vong, 4.820 căn nhà ngập hoàn toàn, 24 căn nhà sập đổ, khoảng 3.000 tấn lương thực bị cuốn trôi; tổng thiệt hại gần 564 tỷ đồng. Trong đợt ngập ngày 12/11 vừa qua, một số tuyến đường tiếp tục bị ngập, giao thông chia cắt cục bộ, không thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, trận lũ năm ngoái xảy ra do mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nước từ thượng nguồn đổ về tăng đột biến, kết hợp với việc các hồ thủy điện điều tiết, xả lũ và triều cường dâng cao, làm hạn chế khả năng thoát nước ra biển. Riêng đợt ngập vừa qua, ngoài lượng nước từ thượng nguồn đổ về và việc một thủy điện xả lũ, hệ thống thoát nước bị ách tắc tại khu vực thôn Phú Hữu cũng góp phần làm gia tăng ngập úng.

Vị trí cống thôn Phú Hữu bị bịt, nước không thể tiêu thoát, là một trong những nguyên nhân gây lụt khi có mưa lớn.

Để xử lý tình trạng này, xã Hòa Thịnh đã đề nghị tỉnh Đắk Lắk bố trí 185 tỷ đồng xây dựng cống tiêu Phú Hữu, kết hợp đường dẫn đến cầu Hiệp Lực, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập trong các đợt lũ nhỏ. Với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, địa phương kiến nghị tỉnh nghiên cứu phương án thoát lũ đồng bộ, lâu dài cho toàn vùng.

“Giải pháp thì UBND xã đã lập đề án, trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện. Hiện đang chờ UBND tỉnh quyết định giao xã hay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh thực hiện, dự kiến trong năm 2027. Việc này cần triển khai càng sớm càng tốt, vì khi có cống xả sẽ điều tiết được nước, góp phần chống ngập lụt", bà Lê Thị Hoài Vinh thông tin.