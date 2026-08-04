Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn trong chuyển đổi số giáo dục

Hiện toàn ngành giáo dục Đắk Lắk quản lý 1.378 cơ sở giáo dục với hơn 708 nghìn học sinh, học viên. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành; toàn bộ trường phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai học bạ điện tử; cán bộ quản lý, giáo viên được cấp chữ ký số phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thiếu kho dữ liệu tập trung, thiếu nhân lực công nghệ thông tin và nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số toàn diện của ngành tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

Để triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất 5 dự án với tổng nhu cầu vốn hơn 2.000 tỷ đồng; đồng thời khảo sát hiện trạng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 102 xã, phường để hoàn thiện hồ sơ đầu tư, phấn đấu rút ngắn ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục.

Bà Cao Thị Hòa An yêu cầu quá trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục phải "đúng vai, thuộc bài", thực hiện "6 rõ, 1 xuyên suốt", bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chuyển đổi số ngành giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai với giải pháp cụ thể, hiệu quả và có sản phẩm rõ ràng. Bà yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát hiện trạng, tránh đầu tư dàn trải, tăng cường chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo.

“Khẩn trương rà soát lại hiện trạng nhu cầu, danh sách dự kiến các cơ sở giáo dục thụ hưởng, cập nhật theo kết quản sắp xếp mạng lưới về cơ sở giáo dục, xác định về địa điểm, quy mô, thứ tự ưu tiên nhu cầu vốn của từng dự án và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, năng lực triển khai và giải ngân nhiệm vụ thực hiện đảm bảo không trùng lắp, dàn trải hoặc là đầu tư cho các đầu mối không còn nhu cầu sử dụng độc lập sau sắp xếp”, bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.