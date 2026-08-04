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HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét chính sách cho trường nội trú biên giới

Thứ Ba, 18:00, 04/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay (4/8), tại kỳ họp thường kỳ lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã cho ý kiến về các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ các trường khu vực biên giới hoạt động hiệu quả, ổn định, lâu dài.

 

Các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk hiện cơ bản bảo đảm tiến độ xây dựng để đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ, việc lắp đặt trang thiết bị, bố trí giáo viên, nhân viên phục vụ nội trú và xây dựng cơ chế tuyển sinh, chính sách hỗ trợ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Đoàn giám sát của HĐND đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh và các trường nội trú để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

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Ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc đầu tư các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất mà phải bảo đảm phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn được đến trường.

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Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk thảo luận các giải pháp đưa các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động hiệu quả; nhấn mạnh yêu cầu phát huy hiệu quả đầu tư, không để trường xây xong nhưng không thu hút được học sinh đến học.

HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ các trường khu vực biên giới hoạt động ổn định, lâu dài.

"Nơi khó khăn nhất, nơi biên giới mới là nơi chúng ta quan tâm nhất, đặc biệt để các con em không vì nghèo khó, không vì đường đi xa cách trở mà không đến trường đến lớp. Xây dựng trường lớp rồi mà các cháu không đến cũng là một tội lớn, lãng phí, không phát huy hiệu quả. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cần phải có cơ chế, chính sách quy định phù hợp để hỗ trợ các trường biên giới thì sẽ phải đề nghị và cố gắng làm nhanh nhất trong điều kiện cho phép của địa phương", bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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