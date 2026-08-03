Đắk Lắk bổ sung hơn 215 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú biên giới

Trong tổng số hơn 215 tỷ đồng bổ sung, có khoảng 184 tỷ đồng vốn Trung ương, hơn 31 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh Đắk Lắk bổ sung cho Trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp 68 tỷ đồng; Trường nội trú liên cấp xã Ia R’vê được bổ sung thêm 59 tỷ đồng;

Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn, xã biên giới Buôn Đôn được bố trí 89 tỷ đồng hoàn thiện các hạng mục như nhà hiệu bộ, khu nội trú giáo viên....

Trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn được bổ sung 89 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sử dụng để đầu tư các hạng mục như xây mới bổ sung nhà hiệu bộ, thư viện, nhà công vụ giáo viên và các công trình phục vụ hoạt động dạy và học của các trường.

Giai đoạn 2025 – 2027, tỉnh Đắk Lắk triển khai xây dựng 3 Trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, gồm Ia Lốp, Ia R’vê và Buôn Đôn, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 390 tỷ đồng. Các trường phải hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 – 2027.

Trường nội trú liên cấp Ia Lốp, xã Ia Lốp cũng được bổ sung 68 tỷ đồng.

Hiện nay, các trường đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng chính và đang khẩn trương lắp đặt trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. Dự kiến, 3 ngôi trường sẽ được bàn giao hoàn thiện vào giữa tháng 8 này.

Năm học mới 2026 – 2027, các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk sẽ đón khoảng 3.100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.