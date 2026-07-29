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Đắk Lắk dự kiến giảm gần 49% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

Thứ Tư, 08:41, 29/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

 

Báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, sau khi rà soát phương án của các địa phương, toàn tỉnh dự kiến giảm 48,86% đầu mối, của tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, giảm 196 trường mầm non, 302 trường tiểu học và 185 trường THCS. Số trường liên cấp Tiểu học - THCS tăng thêm 91 trường, còn số trường THPT giảm từ 78 xuống 69 trường.

Theo kế hoạch, phương án tổng thể sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vào đầu tháng 8. Sau khi được thông qua, các địa phương sẽ hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8 để ổn định tổ chức, chuẩn bị cho năm học mới.

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Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các địa phương giải quyết chế độ, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh đơn thư, khiếu nại trong quá trình triển khai. Các địa phương chịu trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8 để các trường ổn định tổ chức, sẵn sàng cho năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, việc sắp xếp hệ thống trường học phải bám sát chủ trương của Trung ương và các quy định của Chính phủ, bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

“Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tinh gọn đầu mối quản lý gắn với thực hiện cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục và tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Thầy cô làm quản lý giáo dục thì có thể xuống trực tiếp đi giảng dạy, hoặc là về xã phường tăng cường thêm cho cán bộ quản lý giáo dục ở xã phường. Giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường, phân hiệu, sắp xếp điều phối hiệu quả đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dạy và học. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc học, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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