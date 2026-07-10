Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành 3 trường nội trú vùng biên trước 30/8

Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo 31) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đến nay, tiến độ thi công giai đoạn 1 của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Buôn Đôn đạt khoảng 80%, Trường xã Ia Rvê đạt 77% và Trường xã Ia Lốp đạt 75%. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị trước ngày 30/7/2026, tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, cây xanh và các điều kiện cần thiết để nghiệm thu, bàn giao trước năm học mới.

Ba trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk đang được tăng tốc thi công để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Bung, công tác quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn thành, song vẫn còn khó khăn về bố trí nguồn vốn để triển khai dự án.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình triển khai như tiến độ thi công còn nhiều, bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ để bảo đảm các trường có thể vận hành ngay khi hoàn thành.

Ban Chỉ đạo 31 tỉnh Đắk Lắk họp đánh giá tiến độ đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để hoàn thành toàn bộ phần xây dựng, lắp đặt bàn ghế, trang thiết bị trước 30/7; tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, trồng cây xanh để nghiệm thu, bàn giao công trình trước 30/8.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu hoàn thành các trường nội trú vùng biên đúng tiến độ, bảo đảm khánh thành và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí đầy đủ giáo viên, nhân viên phục vụ, cấp dưỡng; đánh giá năng lực đội ngũ quản lý để kịp thời điều động, sắp xếp hiệu trưởng nếu chưa đáp ứng yêu cầu của mô hình trường mới. Toàn bộ công tác chuẩn bị về nhân sự phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

“Không để tình trạng trường chờ giáo viên, không để tình trạng trường chờ cơ sở vật chất thiết bị, không để tình trạng trường xây xong nhưng không thể hoạt động và yêu cầu đúng ngày 5/9 vừa khánh thành vừa khai giảng năm học mới. Sở giáo dục Đào tạo đề xuất nghị quyết về chính sách thu hút giáo viên và hỗ trợ thêm cho giáo viên, học sinh ngoài chính sách của Nghị định số 188/2026/NĐ-CP”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.