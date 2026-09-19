English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm học

Thứ Bảy, 10:59, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay từ đầu năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về thu, chi; công khai, minh bạch các khoản đóng góp, không để xảy ra tình trạng lạm thu, gây áp lực tài chính cho học sinh và phụ huynh.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Chỉ thị số 25/2026 yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu tại trường học; xử lý nghiêm các trường hợp thu sai quy định. Các khoản thu phải đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định và được công khai để phụ huynh, học sinh biết, giám sát.

Dak lak yeu cau thuc hien nghiem cac khoan thu dau nam hoc hinh anh 1
Đắk Lắk yêu cầu các khoản thu phải được công khai để phụ huynh, học sinh biết, giám sát.

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk vừa sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học. Toàn tỉnh hiện còn 625 cơ sở giáo dục công lập sau khi giảm hơn 600 đầu mối. Việc ổn định tổ chức, bảo đảm điều kiện dạy học phải đi đôi với quản lý chặt chẽ tài chính trường học, tránh để các khoản thu đầu năm tạo thêm áp lực cho phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng dân tộc thiểu số; không để việc đóng góp đầu năm trở thành gánh nặng đối với các gia đình. Cùng với đó, Sở công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Đây được xem là một trong những kênh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm trong thực hiện các khoản thu tại trường học.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính, tài sản, bàn giao sau sắp xếp và các khoản thu đầu năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định ngay từ đầu năm học; trường hợp vi phạm sẽ được kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

“Các nội dung liên quan đến khoản thu đầu năm học thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các khoản thu đầu năm học cũng kịp thời có văn bản để chấn chỉnh, bảo đảm không tạo ra những vấn đề phát sinh liên quan đến tình trạng lạm thu, những vấn đề gây áp lực về mặt tài chính, khó khăn cho học sinh”, bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết.

3-9-cong-bo-1.jpg

Đắk Lắk công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều nay (3/9), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp
Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới.

Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục