Đắk Lắk yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm học

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Chỉ thị số 25/2026 yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu tại trường học; xử lý nghiêm các trường hợp thu sai quy định. Các khoản thu phải đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định và được công khai để phụ huynh, học sinh biết, giám sát.

Đắk Lắk yêu cầu các khoản thu phải được công khai để phụ huynh, học sinh biết, giám sát.

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk vừa sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học. Toàn tỉnh hiện còn 625 cơ sở giáo dục công lập sau khi giảm hơn 600 đầu mối. Việc ổn định tổ chức, bảo đảm điều kiện dạy học phải đi đôi với quản lý chặt chẽ tài chính trường học, tránh để các khoản thu đầu năm tạo thêm áp lực cho phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng dân tộc thiểu số; không để việc đóng góp đầu năm trở thành gánh nặng đối với các gia đình. Cùng với đó, Sở công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Đây được xem là một trong những kênh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm trong thực hiện các khoản thu tại trường học.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính, tài sản, bàn giao sau sắp xếp và các khoản thu đầu năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định ngay từ đầu năm học; trường hợp vi phạm sẽ được kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

“Các nội dung liên quan đến khoản thu đầu năm học thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các khoản thu đầu năm học cũng kịp thời có văn bản để chấn chỉnh, bảo đảm không tạo ra những vấn đề phát sinh liên quan đến tình trạng lạm thu, những vấn đề gây áp lực về mặt tài chính, khó khăn cho học sinh”, bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết.