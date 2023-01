Đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân dịp Tết

Dự báo nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong dịp Tết, nhất là khách du lịch quốc tế, ngành đường sắt đã chủ động bố trí thêm đôi tàu SP1 và SP2 chạy chiều Hà Nội – Lào Cai và ngược lại trong thời gian từ mùng 1 – 4 Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, một số kế hoạch tăng cường cho dịp Tết cũng đã được xây dựng.

Bà Đỗ Thị Gấm, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Lào Cai cho hay: “Ga Lào Cai đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ hành khách trước dự báo, lượng khách dịp Tết sẽ gia tăng khoảng 20 – 30% so với ngày thường. Ngành cũng đã chủ động các phương án về phương tiện, an ninh trật tự, bố trí nhân lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ được tốt nhất”.

Tại Bến xe khách trung tâm tỉnh Lào Cai, hiện, trong tổng số 200 phương tiện đăng kí thì mới hoạt động khoảng 60% công suất. Các nhà xe vẫn có thể huy động thêm phương tiện khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao.

Ga đường sắt quốc tế Lào Cai sẵn sàng các phương án phục vụ hành khách dịp Tết.

Theo ông Phan Sĩ Hiếu, Trưởng Bến xe khách trung tâm, các nhà xe đều đã được hướng dẫn việc xây dựng phương án vận tải Tết trình cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cam kết trách nhiệm bảo đảm an toàn trong lĩnh vực kinh doanh vận tải khách.

“Chúng tôi đã cho nâng cấp hệ thống chiếu sáng, hệ thống chỉ dẫn cùng các lối đi để đảm bảo bến xe an toàn, sạch đẹp và khang trang hơn. Đồng thời, tăng cường lực lượng trực 24/24 ở các khu vực như điều độ, bán vé để đảm bảo thông tin sớm nhất, nhanh nhất, chính xác nhất tới khách hàng khi có nhu cầu”, ông Phan Sĩ Hiếu cho biết.

Ngoài đáp ứng nhu cầu đi lại cho hành khách, công tác bảo đảm an toàn trật tự giao thông cũng được coi trọng hàng đầu. Ngay từ đầu tháng 12/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành riêng kế hoạch tăng cường cao điểm cho nhiệm vụ này. Trong đó, giao các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là về cồn, tốc độ, quá tải, dừng đón trả khách sai quy định, đua xe.

Trung tá Nguyễn Khánh Duy, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Lào Cai cho biết: “Công an Lào Cai nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông thành phố nói riêng, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch cao điểm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Đền Thượng, đảm bảo cho nhân dân yên tâm đón Tết, giữ môi trường bình yên”./.