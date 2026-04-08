TP.HCM điều chỉnh vạch kẻ đường bất hợp lý sau phản ánh VOV

Theo ghi nhận, chiều 8/4, đơn vị thi công đường Lê Chí Dân đã tiến hành kẻ lại các vạch kẻ đường. Động thái này diễn ra ngay sau khi có những phản ánh về việc tổ chức giao thông chưa phù hợp trên tuyến đường này.

Đơn vị thi công đã kẻ lại vạch đường

Cụ thể, đơn vị thi công đã mở thêm 9 lối rẽ tại các ngã ba, ngã tư và khu vực trước cổng trường học. Trong đó, hai điểm điều chỉnh quan trọng nhất là khu vực trước trường Mầm non Hoa Sen và ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.

Vạch kẻ đường trước trường Mầm non Hoa Sen đã được điều chỉnh

Trước đó, tại các vị trí này, mặt đường bị "khóa" bởi vạch đôi liền nét màu vàng khiến người dân không thể quay đầu hay sang đường đúng luật, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn và lúng túng cho người cầm lái.

Liên quan đến việc quá ít vạch kẻ đường cho người đi bộ, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Thủ Dầu Một (chủ đầu tư) cho biết sẽ tiếp tục rà soát để bố trí phù hợp với thực tế.

Ngã tư lớn đã có chỗ quay đầu, qua lại

“Tuyến đường này có lưu lượng xe tải từ đường Huỳnh Văn Cù hướng về đường Nguyễn Chí Thanh đi phường Tây Nam, Bến Cát rất lớn, phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Do đó, việc đặt vạch kẻ bộ hành cần được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây mất an toàn cho người đi bộ", đại diện Ban Quản lý chia sẻ.

Dự kiến trong thời gian tới, tuyến đường sẽ được bàn giao cho đơn vị quản lý chuyên trách để vận hành chính thức. Trong thời gian chờ bàn giao, Ban Quản lý sẽ tiếp thu ý kiến người dân để xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên đoạn đường dài nhưng không có chỗ quay đầu xe

Trước đó, VOV có phản ánh, tuyến đường Lê Chí Dân, đoạn từ ngã tư Cây Me đến đường Hồ Văn Cống dài khoảng 4,5 km được nâng cấp, mở rộng từ tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư hơn 984,7 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, diện mạo con đường đã thay đổi hoàn toàn với chiều rộng 22m (mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên 5m), thảm nhựa nóng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đưa vào vận hành đầu năm 2024, người dân lại gặp khó vì cách tổ chức giao thông có phần lạ lùng. Suốt đoạn đường dài hầu như chỉ có vạch đôi liền nét, khiến người dân phải chạy cả cây số mới tìm được điểm quay đầu. Thậm chí, có ngã tư dù lắp đèn tín hiệu nhưng lại thiếu vạch dừng xe, gây khó khăn cho việc chấp hành luật giao thông.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh các vạch kẻ để phát huy tối đa hiệu quả của dự án nghìn tỷ, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi tham gia giao thông.