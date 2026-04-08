TP.HCM điều chỉnh vạch kẻ đường bất hợp lý sau phản ánh VOV

Thứ Tư, 16:30, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi nhận được phản ánh của VOV về những bất cập trong tổ chức giao thông, đơn vị thi công đường Lê Chí Dân (đoạn qua phường Phú An và Chánh Hiệp, TP.HCM- trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã khẩn trương kẻ lại vạch đường, mở thêm lối rẽ để thuận tiện cho người dân lưu thông.

Theo ghi nhận, chiều 8/4, đơn vị thi công đường Lê Chí Dân đã tiến hành kẻ lại các vạch kẻ đường. Động thái này diễn ra ngay sau khi có những phản ánh về việc tổ chức giao thông chưa phù hợp trên tuyến đường này.

Đơn vị thi công đã kẻ lại vạch đường

Cụ thể, đơn vị thi công đã mở thêm 9 lối rẽ tại các ngã ba, ngã tư và khu vực trước cổng trường học. Trong đó, hai điểm điều chỉnh quan trọng nhất là khu vực trước trường Mầm non Hoa Sen và ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.

Vạch kẻ đường trước trường Mầm non Hoa Sen đã được điều chỉnh  

Trước đó, tại các vị trí này, mặt đường bị "khóa" bởi vạch đôi liền nét màu vàng khiến người dân không thể quay đầu hay sang đường đúng luật, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn và lúng túng cho người cầm lái.

Liên quan đến việc quá ít vạch kẻ đường cho người đi bộ, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Thủ Dầu Một (chủ đầu tư) cho biết sẽ tiếp tục rà soát để bố trí phù hợp với thực tế.

Ngã tư lớn đã có chỗ quay đầu, qua lại 

“Tuyến đường này có lưu lượng xe tải từ đường Huỳnh Văn Cù hướng về đường Nguyễn Chí Thanh đi phường Tây Nam, Bến Cát rất lớn, phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Do đó, việc đặt vạch kẻ bộ hành cần được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây mất an toàn cho người đi bộ", đại diện Ban Quản lý chia sẻ.

Dự kiến trong thời gian tới, tuyến đường sẽ được bàn giao cho đơn vị quản lý chuyên trách để vận hành chính thức. Trong thời gian chờ bàn giao, Ban Quản lý sẽ tiếp thu ý kiến người dân để xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên đoạn đường dài nhưng không có chỗ quay đầu xe 

Trước đó, VOV có phản ánh, tuyến đường Lê Chí Dân, đoạn từ ngã tư Cây Me đến đường Hồ Văn Cống dài khoảng 4,5 km được nâng cấp, mở rộng từ tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư hơn 984,7 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, diện mạo con đường đã thay đổi hoàn toàn với chiều rộng 22m (mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên 5m), thảm nhựa nóng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đưa vào vận hành đầu năm 2024, người dân lại gặp khó vì cách tổ chức giao thông có phần lạ lùng. Suốt đoạn đường dài hầu như chỉ có vạch đôi liền nét, khiến người dân phải chạy cả cây số mới tìm được điểm quay đầu. Thậm chí, có ngã tư dù lắp đèn tín hiệu nhưng lại thiếu vạch dừng xe, gây khó khăn cho việc chấp hành luật giao thông.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh các vạch kẻ để phát huy tối đa hiệu quả của dự án nghìn tỷ, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi tham gia giao thông.

Dở khóc dở cười với đường ngàn tỷ khang trang nhưng khó đi

VOV.VN - Từng là niềm kỳ vọng về một diện mạo giao thông hiện đại, thế nhưng sau khi hoàn thành, tuyến đường Lê Chí Dân (đoạn qua phường Phú An và Chánh Hiệp, TP.HCM, trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lại khiến người dân "dở khóc dở cười" với hệ thống vạch kẻ đường bất hợp lý.

Thiên Lý- CTV Phạm Thịnh/VOV-TPHCM
Tag: TP.HCM vạch kẻ đường giao thông đường Lê Chí Dân
Đêm Hà Nội, đường vắng nhưng xe cộ vẫn đều tăm tắp trước vạch kẻ dừng đèn đỏ
VOV.VN - Sau 3 ngày hơn 1.800 camera AI được đưa vào vận hành, tại nhiều nút giao trên các tuyến phố Hà Nội, người tham gia giao thông đã hình thành thói quen dừng chờ đèn đỏ ngay ngắn, đúng vạch, xếp hàng thẳng lối, kể cả vào ban đêm khi mật độ phương tiện thưa thớt.

Đà Nẵng khẩn trương kẻ vạch vỉa hè, dành phần đường cho người đi bộ
VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai phân định, kẻ vạch vỉa hè nhằm bảo đảm các phần đường dành cho người đi bộ, tạo thông thoáng.

Giao thông Hà Nội: Vạch kẻ đường "thách thức" người đi bộ
VOV.VN - Nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Nguyễn Hoàng, Thái Hà... vạch kẻ đường dành cho người đi bộ bị chặn đứng bởi dải phân cách, các phương tiện tham gia giao thông dừng đỗ xe trên vạch sang đường như “đánh đố” người đi bộ.

