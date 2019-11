Dân khổ vì xe chở vật liệu xây dựng cảng thủy nội địa ở Vũng Tàu

50 hộ dân khu dân cư thôn Cát Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục phản ánh cơ quan chức năng khu vực này mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường



Trong 2 tuần qua, hơn 50 hộ dân khu dân cư Dòng Than, thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục phản ánh đến cơ quan chức năng về việc khu vực này mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân là do nhiều xe tải trên 15 tấn của Công ty TNHH TCL Vũng Tàu thường xuyên ra vào chuyển vật liệu để xây dựng cảng thủy nội địa.

Hơn 50 hộ dân không đồng ý cho xe tải nặng chở vật liệu ra vào khu Dòng Than.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hiếu, người dân khu dân cư Dòng Than, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ cho biết, mặc dù đầu đường đã có biển báo cấm xe tải trọng trên 8 tấn lưu thông nhưng xe tải từ 15– 20 tấn liên tục ra vào khu dân cư Dòng Than. Các xe này gây ra tiếng ồn, bụi và là nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân nơi đây.

“Xe tải nặng chạy ra vào khói bụi rất nguy hiểm, không ai chấp nhận được. Tại sao chính quyền quy hoạch khu công nghiệp không sử dụng con đường khác mà lại sử dụng con đường trong khu dân cư này", bà Hiếu nói.

Người dân lo lắng sự mất an toàn giao thông trong khu vực.

Chị Phạm Thị Út, khu Dòng Than, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ cho biết, nhiều người dân ở đây sống bằng nghề chài lưới trên khúc sông chảy qua khu dân cư. Từ khi doanh nghiệp này làm mặt bằng cho dự án thì cá tôm bỏ đi hết hoặc bị chết do các máy bơm hút cát dưới lòng sông. Chính vì vậy, người dân trong khu này không chỉ chịu ô nhiễm, sống chung với nguy cơ tai nạn giao thông mà còn mất cả sinh kế: “Doanh nghiệp hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến đường bộ mà còn ảnh hưởng cuộc sống mưu sinh của ngư dân ở dưới sông. Vì nguyên khu này sống nhờ dòng sông, đánh bắt cua, tôm, cá... Hiện tại nhiều ghe bơm cát làm mất chỗ thả lưới, tạo ra nhiều hố sâu đâu có đánh lưới được”.

Bụi và tiếng ồn làm đảo lộn cuộc sống người dân khu dân cư Dòng Than.

Ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ thừa nhận có tình trạng nhiều xe tải nặng của Công ty TLC Vũng Tàu ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng cảng. Chính quyền xã cũng đã tiếp nhận phản ánh của người dân về ô nhiễm và mất an toàn giao thông do các xe tải này. Tuy nhiên, Dự án xây dựng cảng thủy nội địa và trạm trộn bê tông liên quan đến 2 tuyến đường, tuyến đường bê tông do xã quản lý thì xã sẽ nhắc nhở, còn tuyến đường đê ngăn mặn do ngành nông nghiệp quản lý thì xã sẽ phản ánh lên trên: “Địa phương chỉ đảm bảo an ninh trật tự, sợ rằng xe ra vào như thế mà bà con ra chặn xe sẽ có mâu thuẫn giữa nhân dân, người lái xe và chủ doanh nghiệp".