Đang dạo cùng con, bác sĩ kịp thời cứu sống người đàn ông ngã quỵ trên sân bóng

Thứ Tư, 20:53, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người đàn ông khoảng 64 tuổi ở Nghệ An bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Nhờ được các bác sĩ có mặt gần đó kịp thời sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 17/3, tại sân bóng chuyền phường Vinh Hưng, Nghệ An, một người đàn ông khoảng 64 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Nhờ được các bác sĩ có mặt gần đó kịp thời sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Dang dao cung con, bac si kip thoi cuu song nguoi dan ong nga quy tren san bong hinh anh 1
Hiện trường người đàn ông bị ngã quỵ (vòng tròn). Ảnh

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/3. Khi nghe tiếng hô hoán, anh Trần Văn Biên – BSCKII, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, đang đưa con đi dạo gần khu vực đã lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng nạn nhân và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục tại chỗ trong lúc chờ lực lượng cấp cứu.

Ít phút sau, anh Nguyễn Cao Việt, công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cũng có mặt phối hợp hỗ trợ cấp cứu. Nhờ được can thiệp kịp thời, nạn nhân dần có mạch trở lại, xuất hiện nhịp thở và nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp đột ngột ngã quỵ, mất ý thức, ngừng thở hoặc ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định lớn đến cơ hội cứu sống người bệnh.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội
Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội

VOV.VN - Nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ ngừng tim, tím tái tại siêu thị Hà Nội, được nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai ép tim kịp thời và giành lại sự sống chỉ sau 2 phút.

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội

VOV.VN - Nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ ngừng tim, tím tái tại siêu thị Hà Nội, được nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai ép tim kịp thời và giành lại sự sống chỉ sau 2 phút.

Cứu hai cháu bé bị sóng cuốn khi tắm biển
Cứu hai cháu bé bị sóng cuốn khi tắm biển

VOV.VN - Ngày 20/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Đình Thành vì hành động dũng cảm cứu hai cháu bé bị sóng cuốn khi tắm biển.

Cứu hai cháu bé bị sóng cuốn khi tắm biển

Cứu hai cháu bé bị sóng cuốn khi tắm biển

VOV.VN - Ngày 20/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Đình Thành vì hành động dũng cảm cứu hai cháu bé bị sóng cuốn khi tắm biển.

