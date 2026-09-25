Đang đi trên đường khi mưa giông, người phụ nữ ở Nghệ An bị sét đánh bị thương

Đang lưu thông bằng xe máy lúc mưa to, người phụ nữ bất ngờ gục ngã sau khi xuất hiện một luồng sét đánh xuống.

Hiện trường sét đánh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Gần 12h cùng ngày, bà H.T.H. (47 tuổi, trú khối Vinh Tân 8, phường Trường Vinh) điều khiển xe máy lưu thông từ đường Trường Thi đi đường Nguyễn Phong Sắc. Khi đến khu vực vòng xuyến Hải Quan, một luồng sét bất ngờ đánh xuống gần vị trí xe máy của bà H., khiến nạn nhân ngã gục xuống lòng đường.

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô di chuyển phía sau ghi lại khoảnh khắc ánh sét chói lòa kèm tiếng nổ lớn. Ngay sau sự việc, người dân đã hỗ trợ đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bỏng ở vùng tay và chấn thương vùng đầu, hiện đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nghệ An, ngày 25/9, Nghệ An và khu vực TP Vinh (cũ) mưa rào và giông, sấm sét do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.