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Sét đánh làm một người tử vong, hơn 24.600 khách hàng mất điện

Thứ Tư, 14:43, 16/09/2026
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VOV.VN - Mưa giông kèm sấm sét xảy ra tại tỉnh Quảng Trị làm 8 tuyến đường dây hạ thế bị ảnh hưởng, hơn 24.600 khách hàng mất điện.

Từ chiều tối 15/9, tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa giông kèm theo sấm sét trên diện rộng. Tại thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), 2 ngư dân lái tàu ra biển khai thác thủy sản. Khi đang đánh bắt gần bờ, anh Nguyễn Văn Tuấn, 41 tuổi, bị sét đánh tử vong. Người đi cùng đã lái tàu đưa nạn nhân vào bờ.

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Ngư dân bị sét đánh tử vong được đưa vào bờ

Mưa giông kèm sấm sét gây ảnh hưởng đến hệ thống vận hành lưới điện ở nhiều xã như: Lệ Thủy, Cam Hồng, Sơn Thủy, Ninh Châu (huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Riêng tại xã Lệ Thủy, sét đánh vào nhiều đường dây hạ thế, một số vị trí bốc cháy, gây sự cố trên 8 tuyến. Sự cố làm gián đoạn việc cung cấp điện cho hơn 24.600 khách hàng.

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Nhân viên Điện lực Quảng Trị sửa chữa hệ thống điện bị hư hỏng do sấm sét

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Quảng Trị huy động hàng chục nhân viên xuyên đêm kiểm tra, xử lý các vị trí hư hỏng. Các đơn vị trực thuộc cũng khẩn trương huy động lực lượng trực vận hành, kiểm tra toàn bộ các tuyến đường dây và thiết bị bị ảnh hưởng, khoanh vùng sự cố, thực hiện các giải pháp xử lý phù hợp để sớm khôi phục cấp điện.

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Sấm sét gây mất điện trên diện rộng tại Quảng Trị

Các phương án thao tác, phân đoạn lưới điện được thực hiện nhằm hạn chế phạm vi mất điện, ưu tiên khôi phục cấp điện cho khách hàng ngay sau khi các vị trí sự cố được xử lý, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Đến 1h30 ngày 16/9, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại.

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Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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