中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đề xuất người dân phường Hoàn Kiếm phải đăng ký lộ trình đổi sang xe điện

Thứ Sáu, 10:13, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, người dân tại khu vực lõi trung tâm Hà Nội có thể sẽ phải bước vào lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện. Theo đề xuất mới nhất của UBND TP Hà Nội, từ 1/7 đến 1/10, người dân trong vùng phải đăng ký online với chính quyền địa phương về kế hoạch chuyển đổi xe.

Thông tin này nằm trong tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới. Một điểm đáng chú ý trong đề xuất lần này là Hà Nội không chỉ dừng ở việc hạn chế phương tiện chạy xăng mà còn yêu cầu người dân chủ động đăng ký trực tuyến lộ trình chuyển đổi sang xe điện.

ha noi de xuat nguoi dan phuong hoan kiem phai dang ky lo trinh doi sang xe dien hinh anh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể, với xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng không phải xe ôm công nghệ, trong giai đoạn từ 1/7 đến 1/10, người dân thuộc khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về kế hoạch đổi phương tiện. Động thái này được xem là bước chuẩn bị cho lộ trình siết dần xe máy xăng tại khu vực trung tâm nhằm giảm ô nhiễm không khí và xây dựng vùng phát thải thấp đầu tiên của Thủ đô.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến hết 31/12 sẽ triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này hiện có khoảng 20.000 cư dân sinh sống.

Đối với xe máy xăng không phải xe công nghệ, thành phố dự kiến cấm lưu thông trong khung giờ từ 18h đến 24h thứ Sáu và từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật.

Riêng xe ôm công nghệ chạy xăng sẽ bị dừng hoạt động hoàn toàn trong vùng phát thải thấp từ ngày 1/7. Sau giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến hết năm 2027, khu vực thí điểm mở rộng sang phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn…Khu vực này có hơn 136.900 người sinh sống.

Đến giai đoạn 3 từ năm 2028 đến hết năm 2029, toàn bộ khu vực trong Vành đai 1 với 9 phường sẽ trở thành vùng phát thải thấp. Phạm vi bao quanh bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Yên Phụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Cầu Giấy…Tổng dân số khu vực lên tới khoảng 625.000 người.

Không chỉ xe máy, Hà Nội còn dự kiến áp dụng hàng loạt quy định khí thải nghiêm ngặt với ô tô tải. Xe tải dưới 2 tấn không đạt chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị cấm lưu thông. Xe đạt chuẩn mức 4 chỉ được chạy ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có chấp thuận của Công an thành phố. Trong khi đó, xe tải trên 3,5 tấn sẽ bị cấm hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Theo Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, số lượng xe máy tại 9 phường thuộc khu vực Vành đai 1 hiện rất lớn, dao động từ 1.700 đến hơn 85.000 xe mỗi phường. Riêng phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất với khoảng 89.000 xe máy.

Đáng chú ý, xe máy sử dụng xăng hiện vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo từ 94-97% tổng số phương tiện tại các phường này. Điều đó đồng nghĩa với việc lộ trình chuyển đổi sang xe điện sẽ tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn người dân trong thời gian tới.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: cấm xe máy xăng vùng phát thải thấp cấm xe máy xăng Hà Nội xe điện Hoàn Kiếm chuyển đổi phương tiện ô nhiễm không khí Vành đai 1 đăng ký online đổi xe giao thông xanh xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch ô nhiễm không khí khí thải xe máy tiêu chuẩn khí thải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng
Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.

Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.

Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém
Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém

VOV.VN - Theo dự báo từ Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc ngày 8/5, chất lượng không khí tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng suy giảm, trong đó một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc được cảnh báo ở ngưỡng kém, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm người nhạy cảm.

Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém

Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém

VOV.VN - Theo dự báo từ Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc ngày 8/5, chất lượng không khí tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng suy giảm, trong đó một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc được cảnh báo ở ngưỡng kém, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm người nhạy cảm.

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội
Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục