Danh tính các nạn nhân vụ lật xe tải chở dưa ở Phú Yên khiến 4 người tử vong

Ban ATGT tỉnh Phú Yên vừa có báo cáo nhanh gửi Ủy ban ATGT Quốc gia; UBND tỉnh Phú Yên về vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lật xe tải chở dưa ở Phú Yên khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, ông Huỳnh Ngọc Sơn-Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 09h00 sáng nay (3/4/2023), tại Km03+600 ĐT 643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ TNGT (xe tự gây gây tai nạn, không va quệt với phương tiện khác).

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 73H – 009.42 do Hoàng Ngọc Anh, SN 1991, trú tại Tiểu khu 2, xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển lưu hành hướng Tây – Đông.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Người điều khiển đồng thời là chủ xe, trên xe chở dưa hấu đến địa điểm trên, lúc phương tiện đang đổ dốc thì xe đổ vào vách núi phía Bắc đường tự gây tai nạn.

Qua xác minh ban đầu tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 09 người. Hậu quả làm 03 người trên xe chết tại chỗ, 06 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến bệnh viện thì có thêm 01 người tử vong.

Vụ tai nạn đã xác định có 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh, không xảy ra ùn tắc giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn. Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Đoạn đường xảy ra tai nạn vắng, có độ dốc.

Lực lượng cứu nạn tìm cách đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi xe

Các lực lượng đang nỗ lực cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật xe

Ngay sau khi nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT huyện Tuy An, Phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ đưa người đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn;

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ.

Ban ATGT tỉnh, Công An tỉnh, Công An huyện Tuy An tổ chức đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân theo quy định. Hiện tại ban BATGT tỉnh đang tiếp tục cập nhật, báo cáo bổ sung các thông tin tiếp theo./.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm:

+ Tài xế Hoàng Ngọc A. (SN 1991) trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

+ Nguyễn Văn L. (SN 1983) trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định,

+ Võ Thanh T. (SN 1976), trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Thái Thị Việt K. (SN 1980), trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

5 nạn nhân bị thương (bị thương nặng 2 người, bị thương nhẹ 3 người), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, gồm:

+ Phan Văn Dũng (SN 1978), trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định

+ Hoàng Công Dương (Sn 1997), trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định

+ Nguyễn Văn Bảy (SN1978), trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định

+ Nguyễn Long Giang (SN1990) trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

+ Bùi Thị Hòa (SN 1970), trú tỉnh Quảng Ngãi./.