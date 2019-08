Đảo Phú Quốc nước bắt đầu rút, dân vẫn chưa thể về nhà

Từ đêm qua đến trưa nay (10/8), trên huyện đảo Phú Quốc mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút nên các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ cứu hộ như của Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, cảnh sát cơ động đã rút về đơn vị. Khi nào nước rút hẳn, thì các lực lượng sẽ tiếp tục ra quân giúp dân tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa.



Chiếc sỹ Vùng 5 Hải quân đưa dân ra khỏi vùng ngập sâu nguy hiểm về nơi ở an toàn

Hôm nay triều cường chỉ còn 0,7m, giảm rất nhiều so với hôm qua 1,6m. Đến trưa nay, cơ bản chỉ còn một vài chỗ bị ngập cục bộ như Rạch Ông Chì, Bến Tràm. Tuy nhiên, ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện vẫn chưa cho dân quay về nhà, đợi đến chiều nay nếu tình hình ổn thì huyện mới hỗ trợ người dân quay về nhà. Hội Chữ thập đỏ, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp, cá nhân vẫn tiếp tục cung cấp các suất ăn miễn phí cho các hộ dân đi sơ tán và bị ảnh hưởng ngập lụt.



Ông Nguyễn Phước Nghĩa, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Phú Quốc cho biết thêm: “Bây giờ tập trung cho công tác cứu trợ về lương thực thực phẩm, gạo, mỳ để cung cấp cho từng hộ dân. Hiện nay, chính quyền xã Cửa Dương đang mang gạo, mì gói xuống trao cho từng nhà dân vùng ngập lũ. Hiện nay nước đã rút, tình hình ổn định rồi nhưng về công tác phòng chống vẫn tiếp tục”.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sáng nay thời tiết tốt hơn, cảng trở lại khai thác bình thường. Lịch khai thác trong ngày hôm nay dự kiến 100 lượt hạ cánh/ngày.

Chiều tối qua, nhận được tin báo có 1 ghe cá mang số hiệu KG 1212TS bị phá nước tại khu vực Mũi Hanh, thị trấn An Thới, cách bờ khoảng 16 hải lý. Vùng 5 Hải quân cũng đã điều động tàu 954 cơ động ra cứu nạn. Trong những ngày qua, Vùng 5 Hải quân đã sơ tán, vận chuyển 1.250 người dân, công nhân, hơn 90 tấn hàng hoá, đồ đạc của nhân dân và các trường học trong vùng ngập sâu về nơi tránh trú an toàn. Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hơn 1 ngàn lượt người đi qua các khu vực nước chảy nguy hiểm; tổ chức chằng chống 78 nhà dân, khơi thông gần 4 ngàn m cống rãnh; hỗ trợ áo phao, mỳ tôm, cơm nước uống với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng./.