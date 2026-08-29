Đảo Trường Sa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn

Ngày 26/8, lực lượng chức năng nhận được thông tin tàu cá QNa 90859-TS mất liên lạc. Vị trí cuối cùng được xác định cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý. Các lực lượng đã khẩn trương phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Chỉ huy đảo tặng quần áo, nhu yếu phẩm cho ngư dân.

Đến 13h25 phút ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện, cứu vớt 32 thuyền viên. Thời điểm được cứu, sức khỏe các ngư dân rất yếu.

Sau đó, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 ngư dân từ hai tàu cá BĐ 98960-TS và BĐ 98848-TS, hành trình về đảo Trường Sa.

Chỉ huy đảo Trường Sa thăm hỏi, chia sẻ, động viên ngư dân.

Sáng ngày 29/8, tàu KN 472 cập cảng Trường Sa, bàn giao 32 ngư dân cho đảo. Tại đây, các lực lượng tổ chức thăm hỏi, động viên; Bệnh xá đảo khám, sàng lọc sức khỏe, hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm và phối hợp bảo đảm nơi ăn, ở cho ngư dân.

Hiện sức khỏe và tinh thần của 32 ngư dân cơ bản ổn định, đang nghỉ ngơi, hồi phục. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại và tàu cá QNa 90859-TS.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận ngư dân từ tàu 472.

Các ngư dân được chuyển vào bệnh xá Đảo Trường Sa thăm khám.