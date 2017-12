Đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 sau bão Tembin

Bão số 16 quét qua nhà giàn DK1 với sức gió giật cấp 12-13, sóng biển cao từ 8-10 mét trùm qua nhà giàn cũ. Các cán bộ chiến sĩ đã được di chuyển sang nhà giàn mới cạnh đó nên vẫn đảm bảo an toàn. Bão đi qua, nhà giàn vẫn hiên ngang trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững chủ quyền. Cột năng lượng mặt trời chỉ còn khung sắt trên đào Trường Sa Đông Hàng loạt cây xanh ở đảo Trường Sa bị đổ. Do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước nên quân và dân trên đảo cùng hàng trăm ngư dân tránh trú bão trên quần đảo Trường Sa vẫn an toàn. Ngư dân trên đảo được chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu. Gần 80 tấm pin năng lượng mặt trời bị gió cuốn, vỡ nát. Vườn rau xanh trên các đảo chìm, đảo nổi cũng bị bão cuốn trôi. Các tấm pin năng lượng mặt trời hư hỏng nặng. Cột Viettel trên đảo Thuyền Chài bị quật đổ. Chảo Vissat bị hỏng nặng tại đảo Đá lát. cc1b819a19809ca34817b279af45774d/5a43bb1a/2017_12_25/YDZy_dXR0AY/hd_Thoi_tiet_VTC14.mp4

