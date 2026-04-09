Vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong ở Hà Nội: Tuyên án tù hai cựu cán bộ

Tòa tuyên án bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy (cũ) mức án 3 năm tù; bị cáo Lê Quang Hưng (SN 1996, cựu cán bộ) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, cả 2 bị cáo đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ tháng 9/2024.

Theo tài liệu vụ án, bị cáo Lê Quang Hưng đã không thực hiện điều tra cơ bản, không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở nhà trọ của vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 15 người tử vong.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong khi đó, với vai trò Phó Đội trưởng, bị cáo Đỗ Tuấn Anh bị xác định đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, không chỉ đạo cấp dưới thực hiện đầy đủ việc rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn theo quy định.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biết tại phiên tòa, HĐXX nhận định, lời khai của các bị cáo là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của 2 bị cáo đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cũng nhận định các bị cáo Hưng và Tuấn Anh phạm tội với lỗi vô ý, được nhân thân các nạn nhân xin giảm nhẹ, nên tuyên mức án như đã nêu.

Đặc biệt, HĐXX đánh giá việc không truy tố, miễn trách nhiệm hậu quả hình sự cho ông Nguyễn Kim Quyết là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hậu quả, do đó kiến nghị cơ quan điều tra và viện kiểm sát tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự với ông Quyết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng xác định, năm 2008, ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo (cùng sinh năm 1960) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội.

Ngoài ra, ông Quyết còn dành khoảng 33m2 sân nhà cho con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại được sử dụng làm nơi để xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và gia đình ông Quyết.

Hai bị cáo Lê Quang Hưng và Đỗ Tuấn Anh.

Năm 2010, dãy nhà trọ đi vào hoạt động dù quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ và không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, một xe máy điện trong lán sửa chữa xe bị chập mạch điện trên đường dây điện, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát.

Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà ông Quyết có 23 người sinh sống, gồm 7 người trong gia đình ông và 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng. Khi phát hiện cháy, gia đình ông Quyết và những người thuê trọ đã hô hoán, tìm đường thoát nhưng đám cháy bùng phát lớn, bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn.

Hậu quả vụ cháy khiến 15 người tử vong, 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn).