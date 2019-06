“Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ để VOV phát huy vị thế Đài quốc gia“

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2019), chiều 20/6, Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tới thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Bộ trưởng Bộ thông tin-Truyền thông chúc mừng Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên VOV, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, với mong muốn các Đài, báo phát triển, Thủ tướng đã chỉ đạo mỗi năm phải nghe báo chí báo cáo hai lần để xem báo chí có kiến nghị, thay đổi chính sách gì, theo đó, Bộ và các cơ quan báo chí sẽ trao đổi thường xuyên hơn.

“VOV nắm trong tay “binh hùng tướng mạnh”, với nhiều loại hình báo chí. Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ hỗ trợ để VOV phát huy vị thế Đài Phát thanh quốc gia. VOV đã làm tốt phát thanh, sắp tới cần làm tốt các loại hình báo chí khác”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trở thành buổi làm việc ngắn với Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cùng lãnh đạo các đơn vị của VOV. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với VOV để thúc đẩy lộ trình số hóa phát thanh; tháo gỡ những “gánh nặng” về chi phí về đường truyền mà các kênh truyền hình của VOV đang phải chịu; vấn đề miễn phí cho các báo Điện tử khi kết nối vào các nhà mạng viễn thông…

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng nêu vấn đề độc quyền và chia sẻ bản quyền giữa các cơ quan truyền thông, với khẳng định mục tiêu để “người dân được hưởng lợi nhất”.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu.

“VOV có bản quyền ASIAD và chúng tôi đã chia sẻ với 48 Đài Phát thanh và Truyền hình trên cả nước. Tôi nghĩ rằng, Đài nào tiếp được sóng thì người dân được hưởng lợi. Chúng tôi đã không lấy dịp đó để độc quyền tin tức”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói.

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông khẳng định, VOV cần phát huy vị thế Đài quốc gia.

Cũng trong chiều 20/6, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng tiếp đoàn Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội do Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tới chúc mừng.



Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định việc đội ngũ phóng viên vào cuộc làm rõ các vụ việc phức tạp giúp lực lượng công an vững tâm hơn và được khích lệ tinh thần khi làm nhiệm vụ.

Đoàn Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt cán bộ, nhân viên VOV, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ gửi lời cám ơn tới lực lượng công an thành phố Hà Nội và mong rằng sự phối hợp giữa 2 bên sẽ được tăng cường trong thời gian tới./.