Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng VOV nhân dịp 21/6

Chiều 19/6, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, nhân viên, người lao động của VOV nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng lẵng hoa chúc mừng VOV

Báo cáo với đoàn công tác về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của VOV hiện nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, VOV đã thông tin toàn diện sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là truyền thông chính sách, tập trung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Mới đây nhất, VOV đã khánh thành công trình Đài phát sóng Nam Trung Bộ - mảnh ghép cuối cùng để VOV phủ sóng toàn bộ Biển Đông, qua làn sóng phát thanh, đưa thông tin đã đến với đồng bào và ngư dân trên biển, đặc biệt là bộ đội Trường Sa và các lực lượng chấp pháp trên Biển Đông.

Trong tháng 8 tới, VOV phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật: “Mạnh, giàu từ biển quê hương”. Chương trình tập trung nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, nhân viên, người lao động tại VOV. Nhấn mạnh năm nay kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, nhìn lại 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu

Đánh giá cao VOV là một trong những cơ quan báo chí chủ lực luôn có nhiều đổi mới mạnh mẽ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để sóng của VOV vươn xa không những đối với đất liền, biển đảo, đối với đồng bào ở biên giới, vùng sau vùng xa và đặc biệt đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. “Điều gì đã làm được rồi thì chúng ta quyết giữ và phải làm tốt hơn. Sóng VOV phát ra ngoài Trường Sa và vùng Tây Nguyên rất tốt. Bởi vì đây không chỉ mang tính giải trí hay cung cấp thông tin mà còn là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của chúng ta, cứu hộ cứu nạn và xử lý nhiều tình huống khác nữa... Cũng mong các đồng chí giữ hướng đi bền vững như vậy. Thứ hai, VOV nên tiếp tục rà soát, nghiên cứu vùng biên giới của chúng ta, ngăn sóng nước ngoài chèn vào. Với những vấn đề thuộc về an ninh quốc gia chủ quyền, chúng ta cứ mạnh dạn tham mưu", ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Cũng trong chiều nay, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu; Đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dẫn đầu; Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp dẫn đầu; Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các đoàn công tác của các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội... đã đến chúc mừng VOV nhân dịp 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam./.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tặng lẵng hoa chúc mừng VOV.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thông tin về công tác thông tin tuyền truyền của VOV với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông chúc mừng VOV.

Đoàn cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tới chúc mừng VOV.