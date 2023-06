Tổng Giám đốc VOV làm việc tại Đài phát sóng An Nhơn

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Tôn, Giám đốc Đài phát sóng An Nhơn, thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh và Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, Đài phát sóng An Nhơn được xây dựng trước năm 1975. Sau 1975, cơ sở này được Đài Phát thanh Nghĩa Bình tiếp quản. Đến 1994, cơ sở phát sóng này được chuyển giao về Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp quản, khai thác, quản lý. Những năm qua, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn nỗ lực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát sóng, hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng sóng phát thanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành phát sóng.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ động viên cán bộ, nhân viên tại Đài phát sóng An Nhơn

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn về kỹ thuật, hạ tầng cơ sở nhưng Đài phát sóng An Nhơn đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Trong tương lai, thị xã An Nhơn- nơi có trụ sở của đơn vị, sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Định. Đây cũng là cơ hội mới cho Đài phát sóng An Nhơn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đưa làn sóng Tiếng nói Việt Nam vươn xa, nâng cao vị thế của VOV. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đài phát sóng An Nhơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến sỹ phát biểu tại buổi làm việc với Đài phát sóng An Nhơn

“Mặc dù chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng những gì mà An Nhơn đang có cả về cơ sở vật chất, nề nếp, kỷ cương, trình độ kỷ thuật… đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Đề nghị Đài phát sóng An Nhơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đóng góp tốt hơn nữa, cùng nhau vượt qua khó khăn khắc phục những hạn chế về trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tặng quà lưu niệm Đài phát sóng An Nhơn

Trong chuyến thăm, làm việc và kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trong Đài (Khu vực phía Nam), hoà cùng không khí thi đua hướng đến kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng việt Nam, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Đài phát sóng An Nhơn say mê làm việc, vượt qua khó khăn và phát huy tối đa các thiết bị hiện có để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc VOV mong muốn mọi người tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy dân chủ, đoàn kết, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam./.