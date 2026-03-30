VOV Đông Bắc nhận 3 bằng khen dịp cao điểm tuyên truyền 85 năm Bác Hồ về nước

Theo Tỉnh ủy Cao Bằng, việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, mà còn là dịp để kết nối mạch nguồn lịch sử, củng cố nền tảng tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển. Đây là sự kiện có quy mô cấp quốc gia, mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, vinh dự được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương quan tâm, chỉ đạo và tham dự.

UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án của Tỉnh ủy Cao Bằng về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941- 28/1/2026)

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp về thăm, làm việc, nói chuyện với Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; tham dự Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Trường Hà cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành Trung ương tổ chức các chương trình an sinh xã hội, khởi công, khánh thành các công trình giáo dục, dân sinh, góp phần thiết thực nâng cao đời sống Nhân dân; tạo dấu ấn sâu sắc về ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong và ngoài tỉnh, các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm, đồng thời lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, ý nghĩa chính trị, văn hóa của sự kiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và nền tảng số. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, nghiên cứu, du lịch được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong đông đảo quần chúng nhân dân.

Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định: Chuỗi hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời kết nối mạch nguồn lịch sử với yêu cầu phát triển hiện đại, chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực nội sinh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, liên kết vùng và nâng cao vị thế của tỉnh Cao Bằng. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.

“Vấn đề đặt ra là tới đây Cao Bằng tiếp tục làm gì? Trong năm 2026 chúng tôi sẽ phải củng cố hơn nữa vị trí của Cao Bằng trong dòng chảy lịch sử cách mạng, tạo dư địa, thu hút nguồn lực để phát triển. Phấn đấu hình thành hệ thống tư liệu lịch sử văn hóa cách mạng đầy đủ, chuẩn hóa và có khả năng sử dụng lâu dài, trong đó tổ chức rà soát, kiểm kê, lựa chọn để tái bản có trọng tâm các hồi ký tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng. Đồng thời tỉnh sẽ phát triển các sản phẩm văn hóa giáo dục du lịch dựa trên giá trị lịch sự gắn với địa danh cụ thể, gắn với các lịch sử. Cùng với đó là xây dựng không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, trang bị cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về lịch sử", ông Lê Hải Hòa nhấn mạnh.

Xuyên suốt sự kiện, dù trong thời gian ngắn, nhưng công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với hơn 4.000 tin, bài được đăng tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, tương tác. Nhiều tuyến bài chuyên sâu, phóng sự, giao lưu nhân chứng lịch sử đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử của sự kiện, khắc họa rõ nét vai trò của Cao Bằng - nơi khởi nguồn cách mạng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động được tổ chức thành công như: Hội thảo khoa học tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; các hoạt động nghiên cứu, xây dựng tuyến du lịch “Theo chân Bác”; sản xuất phim tài liệu; các chương trình truyền thông, cuộc thi, trại sáng tác văn học…

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: Đặc biệt, chương trình cầu truyền hình quốc gia với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp đã góp phần hình thành và làm nổi bật trục di sản Hồ Chí Minh: Nghệ An - Cao Bằng - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh một tiến trình lịch sử xuyên suốt từ cội nguồn, trở về, hội tụ đến lan tỏa.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn nói: “Thứ nhất, Cao Bằng có hệ thống di sản di tích liên quan đến lịch sử cách mạng có độ trù mật rất cao và tiềm năng lớn, tôi cũng nhận thấy trong chiến lược của tỉnh Cao Bằng đã đặt hệ thống di sản vào trung tâm của sự quan tâm, biến nó thành động lực phát triển. Thứ 3 là sự vào cuộc và hành động hết sức quyết liệt. Với tinh thần đó, có thể nói chuỗi sự kiện này thành công vượt ngoài mong đợi, không chỉ trong yếu tố chuyên môn mà là sự lan tỏa, sức hút với cộng đồng. Ngoài hội thảo, còn có chương trình cầu truyền hình đã tạo hiệu ứng vô cùng tích cực, lan tỏa rất lớn, không chỉ nhìn lại lịch sử mà lan tỏa về ý nghãi văn hóa, lịch sử, khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, lòng tự hào rất lớn trong bối cảnh đầy biến động hiện nay”.

Dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng đã trao tặng nhiều bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. VOV Đông Bắc vinh dự nhận 3 bằng khen bao gồm 1 bằng khen tập thể và 2 bằng khen cá nhân.